Najgorsze modele spodni dla kobiet 50+. Tego lepiej nie nosić

Kobiety dojrzałe są bardziej świadomie swojego ciała i lepiej wiedzą, co i pasuje, a co nie. Czasem jednak panie po 50-tce zamykają się w sprawdzonych rozwiązaniach i mniej lub bardziej świadomie stawiają na ubrania, które niekoniecznie podkreślają atuty. Jak przyznają styliści niektóre spodnie mogą negatywnie wpłynąć na sylwetkę. To między innymi wybieranie góry i dołu stylizacji w bardzo opiętych fasonach. Tego rodzaju ubiór podkreśla mankamenty figury na poziomie brzucha. Jest on wyjątkowo niekorzystny dla kobiet z figura typu jabłko, gdzie nadprogramowe kilogramy zbierają się na poziomie brzucha. Kobiety 50+ powinny także unikać noszenia legginsów jako klasycznych spodnie. To jest już bardzo passe, a dodatkowo nie wygląda to najlepiej. Legginsy obnażają mankamenty sylwetki za poziomie bioder i ud. Pamiętaj, że legginsy są bezlitośne dla sylwetki i uwidaczniają wszystko, na kobietach dojrzałych nie wyglądają dobrze. Noś legginsy tam, gdzie to jest wskazane, na siłownię, czy po domu ale podczas większych wyjść lepiej z nich zrezygnować.

Zobacz również: Modne fryzury damskie na jesień 2023. Kobiety po 50-tce będą miały déjà vu. Wracają koszmary minionych lat. Takie fryzury będą trendy

Sonda Lubisz nosić legginsy? Tak, są mega wygodne To zależy gdzie, legginsy tylko do ćwiczeń Nie, nie znoszę legginsów

i Autor: Shutterstock To najgorsze spodnie dla kobiet 50+