Modne buty na lato. Bez tych modeli nie ma wakacji

Kolekcja Rider to kwintesencja pozytywnych wibracji i idealny wybór dla każdego, kto ceni miejski luz i kocha lato. Wywodząca się z gorącej Brazylii marka jest ekspertem od tego, jak pogodzić modę oraz wygodę i od lat z powodzeniem łączy komfort noszenia z obowiązującymi trendami. Dzięki temu, bez względu na indywidualny styl, można tu znaleźć modele, które równie świetnie sprawdzą się na tropikalnej plaży, jak i w miejskiej dżungli.

Troskę o stopy – i o modny wygląd! - Rider wiąże z poszanowaniem środowiska. Wszystkie buty marki są w 100% wegańskie i w pełni nadają się do recyklingu. Pochodzi z niego także 30% materiału, z którego produkowane są nowe klapki i sandały. Własne fabryki zapewniają zaś odpowiedzialną produkcję i pełną szacunku pracę. Efekt? Zredukowane zużycie wody, energii i śladu ekologicznego oraz… buty idealne!

RIDER – modele dla niej

Wsuwane klapki to dla wielu pań najlepsze buty na lato. Łatwo je założyć, dobrze trzymają stopę i świetnie pasują do swobodnych stylizacji. Takie są właśnie klapki Rider DRIP SLIDE AD, dostępne w pięciu wersjach kolorystycznych. Ponieważ są gładkie i zdobi je jedynie logo marki, można je zestawić z ubraniami w wyraźne geometryczne printy. Natomiast Rider POOL IV FEM (cztery warianty do wyboru) zdobią piękne grafiki z liśćmi monstery. Choć, jak sama nazwa wskazuje, model powstał z myślą o basenie, to aż się prosi, by nosić te klapki również na co dzień. Rider AQUA IV FEM to zaś „siostry” POOL IV FEM, czyli japonki utrzymane w tej samej stylistyce i dostępne w podobnych kolorach (cztery do wyboru) z szerokimi paskami, które doskonale trzymają stopę i zapobiegają się jej ślizganiu. Paniom preferującym japonki, które przyciągają wzrok nie deseniem a kolorem, mogą spodobać się żółte, pomarańczowe, różowe lub fioletowe Rider AQUA III THONG FEM.

RIDER – propozycje dla niego

Szerokie portfolio Rider gwarantuje, że każdy mężczyzna bez problemu znajdzie tu idealny model dla siebie – dobrany do stylu, preferencji i potrzeb. Jeśli japonki mają łączyć wygodę z elegancją, panowie mogą wybrać model Rider SPIN THONG AD. Klasyczne, stonowane kolory – granat, czerń i butelkowa zieleń sprawiają, że pasują do wielu stylizacji, a grubsze paski zapewniają przyjemne noszenie przez cały dzień. Natomiast Rider R1 ENERGY V AD to typowe japonki z cienkimi paskami, które wyróżnia print w palmy – prawdziwa kwintesencja „beach life”! Rider R1 GRAPHICS AD lub R1 FLOW DEDO AD spodobają się zaś amatorom wyraźnych graficznych deseni. Jeśli chodzi o męskie klapki, to na uwagę z pewnością zasługuje model Rider R LINE PLUS SLIDE AD. Zaprojektowano go z myślą o fanach aktywnego wypoczynku. Rider BAY XII AD to zaś doskonałe klapki na basen – lekkie, trwałe, szybko schną i stabilizują stopę przy każdym kroku. W ofercie Rider panowie znajdą także sandały. Rider FREE STYLE SAND AD to must-have każdego mężczyzny, dla którego moda to zabawa – doskonale prezentują się zarówno solo, jak i w duecie z szalonymi skarpetkami!

