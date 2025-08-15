Modne okulary naj esień i zimę 2025/2026: stylowe trendy od projektantów

Jesienią i zimą 2025/2026 okulary przeciwsłoneczne nadal będą ważnym akcentem stylizacji. Marc Jacobs stawia na odważne, geometryczne kształty oprawek w intensywnych kolorach oraz te w stylu retro z grubymi zausznikami. Nie zabraknie również modeli zdobionych subtelnymi detalami, takimi jak łańcuszki czy logotypy marki.

Marka Carrera, znana ze swojego sportowego dziedzictwa, proponuje dynamiczne okulary przeciwsłoneczne o aerodynamicznych kształtach. Dominuje paleta czerni i szarości przełamana neonowymi akcentami. To idealny wybór dla osób ceniących aktywny tryb życia i nowoczesny design.

BOSS w swojej kolekcji okularów przeciwsłonecznych na sezon jesień-zima 2025/2026 łączy klasyczną elegancję z nowoczesnymi detalami. Możemy spodziewać się ponadczasowych pilotek w nowych odsłonach kolorystycznych oraz minimalistycznych oprawek wykonanych z wysokiej jakości materiałów.

Tommy Hilfiger tradycyjnie już proponuje swobodny, amerykański styl. Wśród okularów przeciwsłonecznych znajdziemy zarówno klasyczne wayfarery i aviatory w charakterystycznej palecie barw marki (czerwień, biel, granat), jak i bardziej awangardowe modele z transparentnymi oprawkami.

Carolina Herrera kontynuuje swoją kobiecą estetykę, prezentując okulary przeciwsłoneczne o eleganckich, zaokrąglonych kształtach. Nie zabraknie również modeli cat-eye zdobionych subtelnymi wzorami i detalami w odcieniach złota i srebra.

David Beckham Eyewear w nadchodzącym sezonie stawia na męską klasykę z nutą nowoczesności. W kolekcji dominują ponadczasowe fasony, takie jak pilotki i prostokątne oprawki w stonowanych kolorach, wykonane z dbałością o najmniejsze detale.

Marka Etro wprowadza do świata okularów przeciwsłonecznych swój charakterystyczny, bogaty styl paisley. Możemy spodziewać się oprawek zdobionych tym unikalnym wzorem oraz modeli w etnicznych kolorach i nietypowych kształtach.

Polaroid jak zawsze oferuje stylowe i funkcjonalne okulary przeciwsłoneczne z polaryzacyjnymi soczewkami. W sezonie jesień-zima 2025/2026 marka proponuje zarówno klasyczne fasony w nowoczesnych kolorach, jak i bardziej modowe modele z transparentnymi oprawkami i barwnymi szkłami.