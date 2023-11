Modne prezenty - podaruj swoim najbliższym coś od serca

Co wybierasz? "Mroźne liczi" czy "Zimowa herbata"?

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę. Te prezenty do zawsze dobry pomysł

Odliczanie do świąt pełne przyjemności. E.Wedel i OnlyBio prezentują efekty kolejnej współpracy

Uwielbiany krem do twarzy z promocji Rossmanna, o którym wszyscy mówią. Kosztuje 6 złotych. To sekret gładkiej cery kobiet po 50-tce

Jeśli grudzień kojarzy Ci się przede wszystkim z nerwowym chodzeniem od sklepu do sklepu, to warto pomyśleć o drobnym upominku dla najbliższych nieco wcześniej. Eksperci marki VAN GRAAF przygotowali kilka propozycji na idealny prezent na święta dla najbliższych. Idealnym upominkiem dla ukochanej osoby może być elegancki zestaw bielizny, jak na przykład bordowy komplet od marki VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER - biustonosz o charakterystycznym wzorze, wykończony koronkowymi detalami oraz dół bielizny z elastycznym pasem ze wzorem marki. Uzupełnieniem tego prezentu może być szlafrok marki VAN GRAAF/BLUEBELLA o przewiewnym kroju z kołnierzem i satynowymi zakończeniami.

Zobacz także: Te polskie perfumy w PRL-u nosiła każda elegancka kobieta. Rodzimy odpowiednik Chanel no 5, który można było kupić w kiosku Ruch. Nadal znajdziesz je w sklepach i kosztują jedynie 10 zł!

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

W przypadku prezentu na święta dla ukochanego, marka VAN GRAAF proponuje sięgnąć po klasyczny dzianinowy szal w stylu basic, który będzie pasował zarówno do codziennej, jak i do biznesowej garderoby. Dla tych, którzy w świątecznym klimacie wolą jednak nieco bardziej humorystyczne prezenty polecamy kultowy sweter z zabawnym wzorem - ten od marki VAN GRAAF/ONLY&SONS wprawi Waszych najbliższych w dobry nastrój. Świetnie w formie świątecznego prezentu sprawdzi się także bluza w kolorach nawiązujących do klimatu świąt z drobnej dzianiny marki VAN GRAAF/ANDREW JAMES SAILING ze stojącym kołnierzem.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Inną propozycją prezentu na święta mogą być torebki i różnego rodzaju torby, które będą modnym dodatkiem do każdej codziennej stylizacji. Dla Pań proponujemy torebkę na ramię ze skóry od VAN GRAAF/BURKELY, która wygląda elegancko, ale oferuje także miejsce na niezbędne drobiazgi lub torebkę marki VAN GRAAF/GUESS, która wyróżnia się stylowym wzornictwem. Dla fanek klasyki polecamy torebkę tej samej marki z groszkowanej imitacji skóry z odpinanym paskiem. Świetnie sprawdzi się jako dopełnienie stylizacji zarówno do biura, jak i na wyjście na miasto.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Świetnym pomysłem na prezent na święta dla mężczyzny będzie elegancki czarny plecak o modnym wzornictwie marki VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER lub dodatek w postaci małej torby tej samej marki, który charakteryzuje się sportową elegancją i każdej stylizacji nada dynamiczny wygląd. Równie dobrze sprawdzi się torba podróżna z pojemną komorą główną i eleganckim wykończeniem.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Prezent na święta nie zawsze musi mieć jednak wielkich rozmiarów. Czasem symboliczny prezent znaczy więcej niż ogromny podarunek. Dla tych, którzy szukają drobnych upominków dla najbliższych polecamy prawdziwy must have na zimę, czyli: miękkie skarpetki ze wzorem dzianiny i haftowanym logo marki VAN GRAAF/POLO RALPH LAUREN, kolorową czapkę z efektownym gradientem VAN GRAAF/RAGWEAR idealną na ponure dni oraz barwny szalik marki VAN GRAAF/PIECES w kolorową kratkę.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF