Modne torebki na jesień 2023. W trendach kultowy model z lato 80-tych. Te torebki będą królować na ulicach. Kolory, kształty oraz modele

Kobieca torebka to prawdziwa studnia skarbów. Pół żartem pój serio można powiedzieć, że w damskiej torebce znajdzie się takie klasyki, jak portfel, klucze czy telefon, ale także niezliczoną ilość drobniaków, młotek, a nawet kamienie znalezione na spacerze. Torebka może być także elementem stylizacji, a wraz z ulubiona sukienką czy spodniami tworzyć spójną całość. Jakie torebki będą modne w tym sezonie i jakie modele wybierać?

Marka Daag stawia na modele typu listonoszka. która sprawdzą się do casualowych stylizacji. Do pracy idealnie sprawdzi się klasyczna shoperka w beżowych odcieniach.

i Autor: Materiały prasowe Daag

i Autor: Materiały prasowe Daag

Polska marka Bimba Y Lola przedstawiła właśnie swoją najnowszą kolekcję na chłodniejsze dni. Marka w tym sezonie stawia przede wszystkim na naturalne akcenty i styl inspirowany światem który nas otacza. Kolekcja na jesień 2023 to przede wszystkim głęboka paleta kolorów i inspiracji prosto z natury. Stanowi on idealnie wyważone połączenie materiałów oraz jesiennych tekstur. To proste, niemalże surowe designy. W kolekcji dominują skóry, krata oraz ziemiste kolory idealnie wpasowujące się w klimat nadchodzącej jesieni.

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

Marka Guess na jesień 2023 sięgnęła do swojej własnej historii i kultowych modeli torebek. Nowa kolekcja akcesoriów Guess odkrywa skarbnicę archiwów marki z przełomu wieków. Szeroki wybór torebek prezentuje kultowy, charakterystyczny dla Guess amerykański styl retro - w odważnej, nowoczesnej interpretacji. Głównym punktem kolekcji jesień-zima 2023 jest seria Belle Vintage: stylowe nawiązanie do ikonicznego modelu Elongated G Bag, dostępna teraz w trzech niezwykle efektownych wzorach i ekskluzywnym wykończeniu: z logo z denimu, dwukolorowym, żakardowym lub bawełnianym - każda wersja ozdobiona jest charakterystyczną, złoconą kłódką z grawerem Guess. Delikatne i kobiece kontury klasycznej, inspirowanej Dzikim Zachodem torby satchel, zyskują nowego charakteru dzięki kontrastującym detalom w postaci kieszeni na zamek błyskawiczny i jedwabiście gładkiej lamówki ze sztucznej skóry.

i Autor: Materiały prasowe Guess

i Autor: Materiały prasowe GUESS