Modne torebki na ten sezon! Te modele trzeba znać

Modne torebki! Co będzie w trendach

Kobieca torebka to zdecydowanie nieodzowny element garderoby. To dodatek, który potrafi dodać pazura każdej stylizacji i sprawić, że całość będzie prezentowała się spójnie. Polska może pochwalić się wieloma wyjątkowymi markami, które słyną z dobrych jakościowo torebek w atrakcyjnych cenach. Jedną z taki marek jest firma Daag. To rodzinny biznes, które produkty cechuje dbałość o detale i najwyższa jakość. - Ponad ćwierć wieku naznaczone doświadczeniem. Jak nadać produktom piękną i unikalną formę zachowując przy tym ich naturalny zapach i niepowtarzalną w dotyku strukturę? – To codzienne wyzwanie nadające sens naszej pracy. Finezyjny wzór, wyrafinowana skóra, mistrzowskie dłonie i doskonałość jedynego w swoim rodzaju szwu, który łączy życie i fascynacje naszych klientów - czytamy na stronie firmy.

Marka Daag tworzy wyjątkowe kolekcje galanterii skórzanej we współpracy z topowymi, polskimi influencerkami. W ich sklepie możesz znaleźć torebki powstałe we współpracy między innymi z Lamakeupebella oraz MsDoncellita. Jakie torebki Daag warto nosić w tym sezonie?

Zobacz galerię i sprawdź, które torebki Daag skradły serca zadowolonych klientek.