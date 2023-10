Modny, jednorzędowy płaszcz w promocji Reserved. Model niczym z modowego magazynu za mniej niż 100 zł. Takie modele noszą eleganckie Paryżanki

Wyprzedaże w Reserved na październik. Ten jednorzędowy płaszcz skradnie Twe serca

Zakupy modowe bez bólu głowy? Zdecydowanie warto skorzystać z wyprzedaży. Na początku października, jak co roku, rusza wielkie sezon wyprzedażowy, który zwieńczy listopadowy Black Friday. W sklepach już teraz znajdziesz promocje i obniżki cen, które sprawią, że zakupy będą nieco mniej bolesne. Jeżeli szukasz wymarzonego płaszcza na jesień to zdecydowanie musisz odwiedzić sklepy Reserved. Tam w promocji upolujesz modne i wygodne modele płaszczy na wczesną jesień. Hitem wyprzedaży Reserved może okazać się beżowy, jednorzędowy płaszcz damski w cenie 99,99 zł. To model o prostym fasonie wykonany z gładkiej dzianiny. Idealnie układa się na sylwetce. Płaszcz z promocji Reserved posiada efektowny kołnierz z klapami oraz jednorzędowe zapięcie na guziki. Dwie kieszenie z patkami są nie tylko użytkowe ale stanowią również element zdobny. Tego rodzaju płaszcz to zdaniem wielu stylistów absolutny must have na jesień. Pasuje do wszystkiego i posłuży przez wiele lat.

