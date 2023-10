Modny listopad. Total looki w jesiennym wydaniu

KOBIETY W GARNITURACH

W sezonie jesień-zima 2023/2024 power dressing to – obok quiet luxury - jeden z najsilniejszych trendów. Projektanci na nowo definiują modę biznesową, wynosząc ją na wyższy poziom wyrafinowania i ekstrawagancji. W tegorocznych kolekcjach znajdziemy zarówno geometryczne, ekstremalnie przerysowane oversizowe marynarki, jak i podkreślające talię i ramiona ultrakobiece blezery w stylu Balmain. Z kolei u Anthony’ego Vaccarello dla Saint Laurent dostajemy wersję z kanciastymi ramionami i ostro wyciętymi klapami. Zaś u Stelli McCartney jednorzędową noszoną jako sukienka z ultrawysokimi kozakami.

Jeśli chodzi o kolorystykę obok ponadczasowej czerni znajdziemy elegancki camel, grafit, skontrastowane soczystą fuksją, ale także faktury: ikoniczne prążki, krata, jodełka czy monogramowe hafty. Więcej stylizacji utrzymanych w duchu power dressing znajdziesz na BREUNINGER.COM.

Moda ma służyć nam, nie my modzie. I choć sama stylizacja pomaga nam wyrazić siebie i z nami korespondować, na nasze samopoczucie ogromny wpływ ma to, co skrywa się pod ubraniem. Doskonale rozumieją to twórcy bielizny, którzy przywiązują wagę do każdego detalu – tak by to, co zakładamy najbliżej ciała zapewniało nam pełen komfort. Marka Triumph od lat wyznacza nowy kierunek w erze bielizny, gdzie każdy jej element przeciwstawia się wszelkim konwencjom i schematom. Najnowsza linia Signature Sheer to kolekcja nowoczesnej i niezwykle modowej bielizny z kroplą intrygującej zmysłowości, która pozwoli Ci wyróżnić się i podkreślić Twoją osobowość. Z kultowym logo „T”, misternie osadzonym w tkaninie, staje się symbolem osobistego stylu i wyrażania siebie. marki Triumph, która daje możliwość tworzenia wielu konfiguracji stylizacyjnych.

O dobre samopoczucie w każdej sytuacji zadba też najnowsza kolekcja EVER Infused od sloggi. Bazowa gama Black and Foggy Mauve została wzbogacona o kojący aloes, a sezonowa edycja limitowana Martini Olive zawiera dodatek CBD. Składniki aktywne znajdują się w tkaninie w postaci kapsułek. Podczas noszenia bielizny, kapsułki pękają, uwalniając moc pozytywnych wibracji. To ultra miękka i delikatna linia, dzięki czemu jest przyjemna w dotyku. Obok bezfiszbinowych biustonoszy czy wysmuklających majtek, w kolekcji dostępne są również body z krótkimi rękawami i crop topy z długimi, legginsy, które mogą z powodzeniem stać się elementem stylizacji w klimacie power dressingu.

MAKIJAŻ I PIELĘGNACJA W STYLU POWER DRESSING

Jest dyskretny, a jednocześnie perfekcyjny. W power dressingu nie ma miejsca na niedociągnięcia. Dlatego dobry podkład to podstawa. Even Better Makeup SPF 15 od Clinique błyskawicznie poprawia wygląd skóry, jej nierówny koloryt oraz aktywnie ogranicza przebarwienia i ciemne plamy. Jak działa? Kremowa formuła z pigmentami zapewnia skórze autentyczny odcień oraz nieskazitelne, supernaturalne i rozświetlone wykończenie. Nie pozostawia smug i nie osadza się w zagłębieniach. Jest odporna na wodę, pot i wilgoć. W składzie podkładu znajdziemy witaminę C i przeciwutleniacze, które pomagają ograniczać ciemne plamy, plamy starcze i blizny potrądzikowe. Zaś szerokie spektrum SPF 15 chroni skórę przed przyszłymi przebarwieniami.

Oczy jako pierwsze zdradzają upływ czasu, ale też wiele mówią o naszym samopoczuciu. Nieprzespana noc, zmartwienie, stres? Od razu można z nich to wyczytać! A jak wiadomo - w biznesowych negocjacjach nie ma miejsca na słabości. Dlatego dobry krem na okolice oczu będzie dobrym asystentem w Twojej kosmetyczce. Na stanowisko aplikuje: Repair Eye Cream Intense od Bobbi Brown. Ten bogaty, skoncentrowany krem wyraźnie odżywia skórę pod oczami, dzięki czemu wyglądasz na wypoczętą. Formuła z peptydami, naturalnymi olejkami roślinnymi i środkami nawilżającymi działa na drobne zmarszczki, cienie, obrzęki i suchość.

