Blanka kończy dziś 25 lat! Zobacz, jak na co dzień żyje słynna Bejba!

Blanka „Bejba” kończy 25 lat!

Blanka Stajkow urodziła się 23 maja 1999 roku w Szczecinie. Jest córką polskiej byłej modelki i bułgarskiego przedsiębiorcy. Ma trzech braci - dwóch starszych i jednego młodszego. Większość życia mieszkała w Polsce (wychowywała się w Mierzynie), na terenie Bułgarii mieszkała przez około rok (w Sofii).

W 2021 roku wzięła udział w polskim Top Model. Jej uroda od razu przypadła widzom do gustu, ale niestety, dziewczyna została uznana za „zbyt seksowną”.

Jednak jak się okazuje, celebrytkę zawsze bardziej ciągnęło do muzyki niż do modelingu. Już od dziecka uczyła się tańca i śpiewu. Wiele lat temu wyjechała z mamą do USA, gdzie występowała w pubach.

W 2022 roku w końcu się udało i Blanka podpisała kontrakt z Warnerem. Niedługo później powstał ikoniczny utwór „Solo”, który nie schodziła z ust Polaków. Ta sama piosenka trafiła na Eurowizję 2023 i zapadł wielu fanom w pamięć. Dzięki temu utworowi Blanka zyskała pseudonim „Bejba”.

Na co dzień w jej życiu nie brakuje luksusu, wystawnych kolacji czy zagranicznych podróży!

Prezent dla fanów na 25. urodziny Blanki

Z okazji swoich 25. urodzin wokalistka wypuściła singel "If U Want Me", który zwiastuje pierwszą biletowaną trasę koncertową piosenkarki "BLANKA Summer Tour".

- 'If U Want Me' to piosenka bliska mojemu sercu, opowiadająca o pożądaniu kogoś, kto jest dużo piękniejszy na zewnątrz niż w środku. Opowiada o tym, kiedy budzisz się w samą porę, aby zobaczyć prawdziwe ja osoby, w którą tak bardzo wierzyłaś/eś. Okazuje się, że to była po prostu dobra pierwsza randka, przyjemna przejażdżka samochodem, ale pod tym wszystkim kryły się kłamstwa i nic więcej. To wszystko była tylko przykrywka i on/ona nigdy tak naprawdę nie myślał/a o tobie na serio - cytuje Blankę „Interia Muzyka”.

Jednak nie tylko sam utwór jest niespodzianką. Blanka zaprosiła swoich fanów do wzięcia udziału w jej teledysku do najnowszej piosenki. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy pokazać swoje taneczne umiejętności. Należy nagrać, jak tańczy się do utworu „If U want me”, wrzuć filmik na TikToka i oznacz go hasztagiem #RMFxBLANKA