Modny makijaż na karnawał. Co będzie trendy?

OCZY, RZĘSY I BRWI

Oczy to serce i centralny punkt naszej twarzy. Korzystny makijaż powiek, rzęs oraz brwi potrafi zupełnie zmienić rysy, uwydatniając walory urody. Efekt wow szczególnie pożądany jest podczas wielkich wyjść, kiedy chcemy wyglądać jak najlepiej. Rozpoczynając makijaż, należy zadbać o odpowiednie nawilżenie delikatnej skóry wokół oczu. Doskonałym wyborem będzie krem pod oczy Royal Velvet, który ujędrni skórę, niwelując nieco niechciane „kurze łapki”. Ponadto, poprawi kontur oka i zmniejszy cienie oraz obrzęki. Ten produkt zdecydowanie powinien być pierwszym etapem w drodze do perfekcyjnego, karnawałowego make-up’u. Następnie warto sięgnąć po duet, który pozwoli osiągnąć efekt oka z pazurem. Tusz do rzęs THE ONE Double Effect i kredka THE ONE to produkty, dzięki którym wykreujesz naprawdę efektowny makijaż. Zauważalna kreska na dolnej linii wodnej oraz mocno podkreślone, długie i grube rzęsy w intensywnym odcieniu czerni to zgrany match! Wisienką na torcie, dopełniającą oszałamiający look będzie paleta cieni do powiek Giordani Gold Divine w pięknych kolorach beżu, fuksji i różu, które bez wysiłku można łączyć ze sobą, tworząc kreacje pasujące do każdej okazji i urody. Z kolei brwi, Oriflame proponuje zaznaczyć specjalnym markerem THE ONE Tattoo Effect z końcówką zapewniającą efekt tatuażu. Wspomniany kosmetyk wypełnia obszary rzadszych brwi i nadaje im wielowymiarowy look.

USTA

Ponętne, wyraźnie zakreślone usta to klucz do sukcesu udanej stylizacji. Dla kobiet, które mimo wszystko są zwolenniczkami bardziej minimalistycznych rozwiązań, Oriflame oferuje absolutną nowość - olejek THE ONE Lip Spa! Odżywczy i nawilżający „superfood dla ust” łączy w sobie pielęgnację balsamu z niesamowitym blaskiem błyszczyka. Za sprawą technologii Colour Adjust wzmacnia naturalne zabarwienie ust wyjątkowym, różowym odcieniem. W tym przypadku nie musisz z niczego rezygnować! Z kolei, pomadka Giordani Gold Iconic Elixir to luksusowy produkt, którego płynna formuła, na ustach zmienia się w zmysłowy, nieskazitelny mat o intensywnym kolorze. Ten wybór doda twistu nawet najprostszej stylizacji!

PERFUMY

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem karnawałowego looku, a także niewątpliwą wizytówką jest zapach. Bestsellerowa woda perfumowana Infinita to wyrafinowana kompozycja z kwiatowo-owocowo-drzewnymi nutami. Unikalny akcent jaśminu wielkolistnego prosto z Grasse, uwydatni Twoją czystą i delikatną aurę. Ten intrygujący składnik znalazł się również w perfumach Giordani Gold Essenza Blossom, których kwiatowe aromaty otulą Cię niczym wykwintna biżuteria. Z kolei, Eclat Femme Weekend to porywające połączenie brzoskwini, frezji i białego piżma, które sprawi, że wypełnisz swoim zmysłowym blaskiem każdą przestrzeń, gdziekolwiek się pojawisz!

