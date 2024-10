i Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS LIDL handel promocja

Promocje w Lidlu

Ciepło, wygoda i styl dla całej rodziny. Lidl Polska prezentuje jesienną kolekcję

Jesień to czas, kiedy pogoda potrafi być wyjątkowo kapryśna – jednego dnia cieszymy się ciepłymi promieniami słońca, a następnego szukamy otulających swetrów i kurtek. W tak nieprzewidywalnych warunkach warto zadbać o odpowiednią ochronę przed zimnem i sięgnąć po wielowarstwowe stylizacje. Dlatego Lidl Polska od poniedziałku, 21 października, do swojej oferty dodaje najnowszą kolekcję ubrań od marek Esmara, Livergy, Lupilu oraz pepperts! Stylowe ubrania i akcesoria dla całej rodziny, idealnie dopasowane do jesiennej aury, będzie można znaleźć na półkach sieci oraz w asortymencie online.

Dla pań, moda tej jesieni to połączenie klasyki z komfortem. Lidl Polska przygotował mnóstwo stylowych propozycji, które będą dostępne od 21 października. Miłośniczki wygody z pewnością zainteresują swetry dzianinowe dostępne w trzech wzorach, które można kupić z rabatem 20%, za 39,99 zł1/szt. Idealnym wyborem będą także jegginsy ocieplane z wysoką zawartością bawełny, 30% taniej, w cenie 39,99 zł2/szt. Na luźniejsze dni w domu sprawdzą się modne kapcie damskie, dostępne w supercenie, za 39,99 zł/para. Ciepłe, miękkie i przyjemne – świetne na jesienne poranki i wieczory. Wielbicielki klasyki z pewnością docenią golf damski – teraz dostępny 20% taniej, w cenie 39,99 zł3/szt. Sieć przygotowała również propozycję dla fanek monolooków – sweter damski (29,99 zł/szt.) z miękkim, przyjemnym meszkiem wewnątrz oraz obniżoną linią ramion, będzie doskonałym uzupełnieniem spódnicy ołówkowej (29,99 zł/szt.) – oba produkty dostaniemy w dwóch jesiennych kolorach: beżowym i szarym. Aby dodać stylizacji odrobinę rockowej nuty, na lidlowych półkach bedzie można znaleźć legginsy o wyglądzie skóry4/szt. – idealne na wieczorne wyjścia i modne łączenie tkanin. Natomiast na dni pełne aktywności na świeżym powietrzu, doskonale sprawdzą się bluzka ocieplana damska (22,99 zł/szt.) oraz legginsy ocieplane damskie z miękkim meszkiem wewnątrz (24,99 zł/para). W takim zestawie możemy wybrać się na spacer, grzybobranie czy poranny jogging! Męska kolekcja Livergy dostępna w sklepach stacjonarnych Lidl Polska, jak i w ofercie online, to praktyczne i stylowe rozwiązania na jesień. Spodnie ocieplane straight fit (49,99 zł/para), dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych czy spodnie ocieplane cargo 30% taniej, w cenie 49 zł5/para, to propozycja dla tych, którzy cenią sobie komfort i styl Uzupełnieniem każdej stylizacji będą bluzki męskie – dostępne są zarówno modele z guzikami za 27,99 zł/szt., jak i klasyczne, proste bluzki w cenie 22,99 zł/szt. Nie można zapomnieć o solidnym obuwiu – wodoodporne buty męskie z wytrzymałą podeszwą TPR, kupimy 20% taniej, za79,99 zł6/para. Dzięki nim jesienne spacery w deszczu staną się przyjemnością! Lidl Polska nie zapomniał o najmłodszych! Oferta jesienna dla dzieci od marek Lupilu i pepperts! to nie tylko wygoda, ale także wyjątkowa dbałość o ciepło. Ocieplane legginsy dla dziewczynek, 2 pary (26,98 zł/zestaw) oraz spodnie cargo dla chłopców (29,99 zł) to nieodłączne elementy garderoby młodszych miłośników przygód. Na lidlowych półkach znajdziemy również spodnie dresowe chłopięce, dostępne w supercenie 19,99 zł/para– przyjemna w dotyku, ciepła strona wewnętrzna sprawi, że zapewnią komfort nawet podczas najbardziej chłodnych jesiennych spacerów lub staną się elementem szkolnej garderoby. Natomiast dla dziewczynek Lidl Polska przygotował sweter dziewczęcy, dostępny w trzech wzorach, w supercenie 24,99 zł/szt. Chłodne dni wymagają również zmiany obuwia. Ciepłe śniegowce, z wyprofilowaną podeszwą TPR i wodoodporną wyściółką, dostępne od 24 października za 44,99 zł/para dla dzieci i 49,99 zł/para dla młodzieży, sprawdzą się podczas zabaw na świeżym powietrzu. Moda na kożuszki dla całej rodziny! Od czwartku, 24 października, w ofercie Lidl Polska dostępne będą modne kurtki z kożuchem dla całej rodziny, które łączą styl z funkcjonalnością. Na lidlowych półkach panie znajdą kamizelkę z kożuchem 30% taniej, w cenie 59,49 zł7/szt. oraz kurtkę z kożuchem, również 30% taniej, za 69,99 zł8/szt., dostępną w dwóch modnych w tym sezonie kolorach: klasycznej czerni i eleganckim brązie. Te modele doskonale wpisują się w ponadczasowe trendy, oferując zarówno ciepło, jak i styl. Panowie także znajdą coś dla siebie – kurtka z kożuchem męska będzie dostępna 30% taniej, w cenie 79,99 zł9/szt. Natomiast dla młodzieży marka pepperts! przygotowała kurtkę z kożuchem młodzieżową w supercenie 59,99 zł/szt.! i Autor: materiał prasowy LIDL i Autor: materiał prasowy LIDL i Autor: materiał prasowy LIDL Wrocław z góry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.