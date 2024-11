Modny płaszcz na zimę! W tym sezonie bez tego nie wychodź z domu

Makijaż #jesieniary – wystarczy 5 produktów, by stworzyć najpiękniejszy look pasujący do tej pory roku

Na oknami robi się coraz chłodniej, zatem to idealny moment, by rozejrzeć się na okryciem wierzchnim. Absolutną podstawą zimowej garderoby jest wygodny i ciepły płaszcz. Zastanawiasz się po, jaki model powinny sięgać kobiet dojrzałe, by prezentować się elegancko? Bardzo szerokie i luźne płaszcze mogą postarzać i zaburzać proporcje kobiecej sylwetki, a tego przecież nie chcemy. J

Styliści przyznają, że w kwestii okryć wierzchnich nie ma co eksperymentować i lepiej postawić na sprawdzoną klasykę. Jeżeli zależ Ci na tym, by płaszcz dodał twarzy blasku i nie podkreślał zmarszczek postaw na jasne odcienie. Jednym z najpiękniejszych kolorów płaszcza jest ten w odcieniu karmelowym oraz beżowym. Stawiaj na ciepłe barwy, które nie będą podkreślać niedoskonałości skóry. Ten kolory świetnie współgrają z wieloma innymi odcieniami. Szczególnie korzystnie wypadają płaszcze wiązane w talii. Podkreślają one kobieca sylwetkę i nie zaburzają jej proporcji.

Płaszcz pasujący do każdej okazji? Postaw na uniwersalną czerń. Kobiety po 50-tce nie powinny obawiać się ciemnych kolorów, o ile nie dominują one w całej stylizacji. Czarny płaszcz jest stylowy, szykowny i co najważniejsze, pasuje do każdego zestawienia. Jeżeli nie chcesz, by stylizacja była zbyt ciemna, to dobierz do niej jasne dodatki. Świetnie będzie wyglądał biały szal lub efektowna srebrna broszka.

Ten dwustronny płaszcz Bimba Y Lola to połączenie mody oraz wygody. Model z dekoltem z klapami maxi i odpinanym kołnierzykiem ze sztucznego futerka, z długim rękawem z mankietami i patkami oraz z dwurzędowym zapięciem na guziki z przodu. Kieszenie z wypustkami, karczek z przodu i z tyłu oraz materiałowy pasek.

i Autor: materiał prasowy BIMBA Y LOLA

Polska marka Bizuu od lat zachwyca świetnej jakości sztucznymi futrami. Futro damskie FLORENCE otuli Cę się ciepłym i przyjemnym w dotyku materiałem imitującym prawdziwe futro. To pozycja obowiązkowa w jesienno-zimowej szafie! Sztuczne futro w kolorze beżowym posiada ozdobne lampasy z logowaniem oraz elegancką podszewkę.