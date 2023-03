Modowa kolekcja, której się nie spodziewaliśmy, ale wszyscy jej potrzebujemy

Założona w 1920 roku przez Hansa Riegla marka Haribo, znana z oryginalnego Złotego Misia, od ponad 100 lat przynosi fanom dziecięcą radość. Haribo jest najpopularniejszym producentem żelków owocowych i lukrecji na świecie, co czyni firmę liderem w branży cukierniczej. Dzięki wzorom inspirowanym radosnym światem Haribo, które przeniesiono na kultowe modele Vans, ta kolekcja celebruje kreatywność i radosne sposoby na wyrażanie siebie.

"Po świętowaniu 100. rocznicy Haribo Goldbears jesteśmy zachwyceni współpracą z Vans i zaszczyceni, że zainspirowaliśmy powstanie tej specjalnej kolekcji" - powiedział Andreas Kuhnle, Senior Vice President, Corporate Global Marketing, Haribo. "Haribo to chwile dziecięcego szczęścia i zabawy. Nasz szeroki asortyment słodkich przysmaków sprawia, że nawet dorośli odbiorcy mogą poczuć się jak dzieci w sklepie z cukierkami, a kolorowa kolekcja Vans x Haribo dostarcza dokładnie takich samych emocji. Nasi fani mogą wyrazić swoją kreatywną ekspresję oraz radość.”

W asortymencie dla dzieci znajduje się min. model Classic Slip-On w kolorze Haribo Goldbears Red. Jako ukłon w stronę Haribo Goldbears model ten został wyposażony w wytłaczaną aplikację 3D z pianki w kształcie misia przy nosku buta oraz nadruk czterech misiów na pięcie. W kolekcji Vans x Haribo znajduje się dopasowana kolorystycznie odzież, jak np. bluza z kapturem Vans x Haribo Pullover w kolorze True Red z grafiką niedźwiadka Haribo na deskorolce tuż nad logotypami obu marek. Kapsułowa kolekcja odzieży Vans x Haribo to również Long Sleeve w kolorze Sky Blue i czapka Twill Snapback w żywym odcieniu True Red .

Drugi model obuwia z kolekcji dziecięcej to Old Skool V w odcieniu Haribo Yellow Checkerboard. Syntetyczny materiał na panelach bocznych buta oraz paskach z rzepami wyróżnia się wzorem z szachownicą Vans Checkerboard z misiami Haribo. Dodatkowo, na pięcie modelu umieszczono komunikaty charakterystyczne dla kolekcji, a pasek Sidestripe w różnych kolorach reprezentuje słynne barwy Haribo's Goldbears.

Uzupełnieniem odzieży dla dzieci jest bluza z kapturem Vans x Haribo Hoodie w kolorze Sky Blue. Bluza o klasycznym kroju przedstawia złote misie Haribo z w towarzystwie kultowego wzoru Vans Checkerboard. Model ten wykończono nadrukiem z logo Haribo i Vans oraz szachownicą naniesioną na lewy rękaw.

W asortymencie dla dorosłych w kolekcji znajdują się buty: Vans x Haribo Sk8-Hi w kolorze Haribo Black I Vans x Haribo Old Skool V w odcieniu Yellow Checkerboard, a także odzież: bluza Vans x Haribo Fleece Pullover w kolorze czarnym i bluza z kapturem Vans x Haribo Hoodie w kolorze Sky Blue. Model Sk8-Hi w kolorze Haribo Black został ozdobiony sloganem Haribo: “Kids and grown-ups love it so, the happy world of Haribo”. Ten ponadczasowy slogan został umieszczony w dziesięciu różnych językach na panelach bocznych modelu Sk8-Hi, reprezentując integrację i globalny wpływ obu marek. Za to bluza Vans x Haribo Fleece Pullover w kolorze czarnym została ozdobiona logo obu marek, jednocześnie w zabawny sposób oddając hołd opakowaniu Haribo nadrukowanym na plecach napisem NET WT 66 OZ.

