Modowa pocztówka z wakacji

12 września odbyło się jej uroczyste otwarcie pod hasłem „Last Postcard from Summer”, podczas którego KAZAR symbolicznie pożegnał lato. Goście mieli okazję spróbować autorskiego koktajlu KAZAR x Martini „Life is a Celebration” oraz wysłać pocztówkę z wakacyjnymi wspomnieniami.

Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby sprzyjać spotkaniom, rozmowom i wspólnemu spędzaniu czasu. To wyjątkowe miejsce w sercu Warszawy jest idealną sceną do celebrowania ostatnich ciepłych wieczorów.

Strefa pozostaje otwarta dla wszystkich, którzy chcą poczuć klimat wakacyjnych wspomnień, skorzystać z przygotowanych atrakcji i doświadczyć wyjątkowej estetyki, jaką oferuje marka KAZAR. Miejsce działa codziennie od godziny 16:00 do 30 września (z wyłączeniem 18-21 września).

Adres: ul. Żelazna 51/53, Warszawa, FOOD TOWN