Modowa pocztówka z wakacji

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-19 8:20

W przestrzeni Food Town w Fabryce Norblina w Warszawie otwarto wyjątkową strefę KAZAR - miejsce, w którym można zatrzymać lato na dłużej i napisać swoją własną „ostatnią pocztówkę z wakacji”.

Autor: Edyta Chocholska/ Materiały prasowe

12 września odbyło się jej uroczyste otwarcie pod hasłem „Last Postcard from Summer”, podczas którego KAZAR symbolicznie pożegnał lato. Goście mieli okazję spróbować autorskiego koktajlu KAZAR x Martini „Life is a Celebration” oraz wysłać pocztówkę z wakacyjnymi wspomnieniami.

Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby sprzyjać spotkaniom, rozmowom i wspólnemu spędzaniu czasu. To wyjątkowe miejsce w sercu Warszawy jest idealną sceną do celebrowania ostatnich ciepłych wieczorów.

Strefa pozostaje otwarta dla wszystkich, którzy chcą poczuć klimat wakacyjnych wspomnień, skorzystać z przygotowanych atrakcji i doświadczyć wyjątkowej estetyki, jaką oferuje marka KAZAR. Miejsce działa codziennie od godziny 16:00 do 30 września (z wyłączeniem 18-21 września).

Adres: ul. Żelazna 51/53, Warszawa, FOOD TOWN

