Mój makijaż nigdy nie był łatwiejszy. Trend w makijażu na 2024 to przede wszystkim promienna cera i satynowy blask

Kremowe tinty makijażowe to hit ostatnich miesięcy. Coraz więcej marek kosmetycznych decyduje się mieć takie produkty w swojej ofercie. Nic w tym dziwnego, tinty pozwalają kreatywność i nie posiadają jednego - słusznego sposobu aplikacji. Możemy je aplikować na powieki w formie mokrych cienie lub na skórę twarzy jako róż, bronzer czy rozświetlacz. Tego rodzaju tinty to rewelacyjne kosmetyki dla fanów minimalizmu, które idealnie wpasowują się w trendy świetlistego i "mokrego" makijażu.

Tinty w makijażu twarzy

Konturowanie to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Wiele osób konturuje również nos - nałóż kosmetyk w małej ilości po obu stronach nosa, na środku zaaplikuj jasny puder i wszystko rozetrzyj.

Tinty jako cienie do powiek

Tinty możesz aplikować także w formie cieni do powiek. Nałóż je palcem na całą powierzchnię powieki ruchomej. Błyszczące wykończenie powiększy oczy. Aby wzmocnić efekt możesz potraktować tint jako kolorową bazę pod cienie sypkie. W ten sposób osiągniesz efekt mocnego koloru, który sprawdzi się w makijażach wieczorowych. Aby tint utrzymywał się na powiece przez wiele godzin aplikuje go na morką bazę lub na przypudrowaną skórę.

Wejdź na wyższy poziom makijażu: nowy Idôle Tint - pierwszy cień do powiek i róż w płynie stworzony przez Lancôme. Idôle oferuje nową definicję wielofunkcyjności, dostarczając kobietom moc tworzenia. Odkryj pierwsze wielozadaniowe cienie do powiek w płynie od marki Lancôme. Opracowany przez globalną dyrektor makijażu Lancôme Lisę Eldridge, Idôle Tint to rozwiązanie nowej generacji w świecie makijażu. Służy przede wszystkim jako cień, ale może również pełnić funkcję linera, różu lub rozświetlacza. Must-have dla wszystkich miłośniczek makijażu. Zaprojektowany, aby służyć pięknu w wielu wymiarach, nowy Idôle Tint cień do powiek i róż w płynie dostępny jest teraz w kolekcji 7 odcieni.

Źródłem inspiracji do stworzenia odcieni Idôle Tint, był moment, w którym pustynne słońce podkreśla mineralne kolory ziemi. Lisa Eldridge stworzyła gamę ciepłych, muśniętych światłem barw dopasowanych do wszystkich karnacji i pozwalających wyeksponować naturalną urodę. W skład kolekcji Idôle Tint wchodzą kolory ziemi z dużą ilością pigmentów w błyszczącym wykończeniu oraz intensywne, nasycone matowe odcienie.

