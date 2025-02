Na maksa wydłużone i pogrubione rzęsy. Twój makijaż tego potrzebuje

Kampania Walentynkowa “Love Me, Love Me Not” - Converse celebruje self-love

Niezależnie od stylizacji rzęs, którą chcesz osiągnąć, zawsze znajdziesz maskarę Lancôme, która zaspokoi Twoje oczekiwania. Jako globalny ekspert w świecie makijażu rzęs, już od ponad trzech dekad Lancôme zapewnia klientom wyjątkowy wachlarz maskar, wybieranych zarówno przez profesjonalnych wizażystów, jak i fanki makijażu.

W tym roku kontynuują rewolucję, wprowadzając na rynek nową maskarę: Lash Idôle Flutter Extension. Najnowsza ikona marki zapewnia efekt przedłużonych rzęs, zwiększając długość włosków aż o +5,5 mm. Zachwycone wyjątkowymi rezultatami kobiety, decydują się przełożyć kolejny zabieg przedłużania rzęs. Wypróbuj nowy sposób na najdłuższe rzęsy! Łącząc pionierskie trio komplementarnych wosków z najbardziej precyzyjną, najmniejszą, wychwytującą nawet najmniejsze rzęsy stożkową szczoteczką, nowa maskara Idôle Flutter Extension zapewnia maksymalne wydłużenie, definicję i rozdzielenie włosków oraz długotrwały efekt przedłużonych rzęs.

Maksymalna długość, naturalny efekt

Fanki przedłużanych rzęs mają nowego idola Zapewniając niebywałą długość rzęs i ich całkowicie naturalny wygląd, maskara Lash Idôle Flutter Extension jest tak skuteczna, że poleciłoby ją nawet 96% osób regularnie przedłużających rzęsy. Aż 83% użytkowniczek rozważa przełożenie kolejnego zabiegu przedłużania rzęs, a 77% całkowicie zrezygnowałoby z przedłużania rzęs w gabinecie na rzecz stosowania tego tuszu. Nic zatem dziwnego, że 96% fanek przedłużanych rzęs poleciłoby produkt znajomym. Uzyskaj maksymalny efekt wydłużenia rzęs dzięki precyzyjnej szczoteczce wyposażonej w nanowypustki

Odkryj zupełnie nową szczoteczkę od Lancôme

Formuła wzbogacona kompleksem wosków została połączona z ultracienką szczoteczką, gwarantując maksymalny efekt wydłużenia rzęs i wspaniale definiując spojrzenie. Niezrównana długość rzęs: nowa szczoteczka została wyposażona w 480 nanowypustek. Delikatnie rozchylają one każdą rzęsę od nasady aż po końce i od kącika do kącika, powiększając spojrzenie.

Bezkonkurencyjny efekt uniesienia rzęs: stożkowa szczoteczka 3D przylega bardzo blisko linii rzęs, natychmiast wychwytując każdą rzęsę i oferując niebywałe wydłużenie oraz definicję. Jedwabista formuła nabłyszcza rzęsy, utrwalając ich podkręcenie nawet do 24 godzin2.

Mała, ale nad wyraz precyzyjna szczoteczka, równomiernie pokrywa tuszem każdą rzęsę. W mgnieniu oka zapewnia ultraprecyzyjną aplikację, jednocześnie równoważąc długość i separację oraz zapewnia idealny wygląd rzęs bez grudek.

Przełomowy produkt i piękny wachlarz rzęs

Maskara Lash Idôle Flutter Extension błyskawicznie wydłuża rzęsy nawet o +5,5 mm. Specjalna szczoteczka i udoskonalona formuła zapewniają głęboki kolor, a rezultat utrzymuje się do 24 godzin bez rozmazywania, osypywania czy sklejania.

Emulsja typu wosk-w-wodzie nadaje maskarze lekką, gładką, kremową konsystencję. Ponadto połączenie dużej ilości pigmentów i otulajacego każdy włosek polimeru pozwala formule pokryć wszystkie rzęsy, zapewniając widoczny efekt wydłużenia.

Łatwa do nakładania konsystencja rozprowadza się bez wysiłku, wychwytując oraz pokrywając każdą rzęsę od nasady aż po końce i od kącika do kącika. Teraz Twoje rzęsy wyglądają na wydłużone jak nigdy dotąd! Przełóż wizytę na zabieg przedłużania rzęs i wybierz maskarę Lash Idôle Flutter Extension.

Maskara Lash Idôle Flutter Extension została przetestowana pod kontrolą okulistyczną i jest odpowiednia dla osób noszących szkła kontaktowe oraz posiadaczy wrażliwych oczu.

Rozpocznij swoją erę mega długich rzęs

Olivia Rodrigo i Emma Chamberlain już zostały fankami maskary Lash Idôle Flutter Extension. Ambasadorce Lancôme, Emmie Chamberlain, towarzyszy nowa twarz marki - Olivia Rodrigo. To pierwsza duża kampania Lancôme, w której występuje nasza nowa gwiazda. Jeden z najbardziej wpływowych głosów pokolenia, piosenkarka, autorka tekstów i aktorka wnosi charakterystyczny klimat śmiałości do naszego nowego hero movie w nieoczywistej odsłonie. Maskara Lash Idôle Flutter Extension, wyposażony w dedykowaną szczoteczkę i oferujący efekt wachlarza rzęs zapewnia jej maksymalną długość, której poszukuje.

Tusz do rzęs Lash Idôle Flutter Extension to Twoje prawdziwe rzęsy - w ich najdłuższym wydaniu. Łatwy w aplikacji, pozwalający osiągnąć wymarzony look tusz nie osypuje się i nie rozmazuje, dzięki czemu będziesz od dziś w nieskończoność przekładać kolejne wizyty na zabieg przedłużania rzęs.

i Autor: materiały prasowe Lash Idôle Flutter Extension

