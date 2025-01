Kampania Walentynkowa “Love Me, Love Me Not” - Converse celebruje self-love

W miarę jak frustracja związana z nie zawsze udanym randkowaniem i wypaleniem aplikacjami osiąga coraz wyższy poziom, ludzie odzyskują czas i energię dla siebie. Podążając za duchem wolności wpisanym w swoje DNA, Converse pokazuje, że nie ma potrzeby ciągłego przesuwania palcem i szukania idealnej osoby, aby pójść na spacer, do nowej restauracji, obejrzeć serial lub zobaczyć fajną wystawę.

Czasami najlepszą randką walentynkową jesteś ty… i być może Chuck Taylor :)

Alex Consani, supermodelka i popularna influencerka, w kampanii „Love Me, Love Me Not” zapowiada walentynkową kolekcję obuwia i odzieży Converse. W przygotowanej specjalnie dla kampanii sesji prezentuje dwa urocze hero modele Walentynek: pokryte różami, klasyczne Chuck 70 Hi i czarne, skórzane Chuck 70 De Luxe Heel na platformie, z paskiem wysadzanym dżetami i sprzączką w kształcie serca.

Pełna kolekcja obejmuje jedenaście fasonów obuwia i trzy elementy odzieży w rozmiarach dla dorosłych i dzieci, w tym różowe, niskie Chuck 70, dwie propozycje haftowanych Chuck Taylor All Stars, lakierowane, skórzane Chuck Taylor All Star Dainty Mary Jane i dwie opcje platform Chuck Taylor All Star Lift Platform. Wszystkie modele są ozdobione zawieszką z motywem miłosnym nawiązującą do Walentynek oraz wyposażone w amortyzację OrthoLite zapewniającą optymalny komfort.

W walentynkowym dropie odzieży znajdziemy z kolei pudełkowy t-shirt, koszulkę z naszywką i krótką bluzę z kapturem.

Czas na Walentynki w wersji self-love!

Pełna kolekcja walentynkowa „Love Me, Love Me Not” jest dostępna w sprzedaży na converse.pl, w sklepach stacjonarnych i u wybranych partnerów.

