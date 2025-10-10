Na świecie zazdroszczą Polkom tych perfum! Aromat wanilii, który pachnie piękniej niż babcine ciasto. Kosztuje 50 zł i jest made in Poland

Polska marka Stara Mydlarnia, znana z naturalnych kosmetyków, prezentuje perfumy idealne na jesień i zimę.

Woda toaletowa Sandalwood to zmysłowa kompozycja łącząca słodkie nuty wanilii i kakao z korzennym imbirem.

Odkryj zapach, który otuli Cię ciepłem i przytulnością w chłodne dni – sprawdź, co czyni go wyjątkowym!

Marka Stara Mydlarnia to firma założona z pasji, która już od ponad 20 lat zachwyca naturalnymi kosmetykami o tradycyjnej recepturze. Ich produkty świetnie łączą modę na naturalność z nowoczesnym podejściem do klienta. Marka Stara Mydlarnia dzięki dofinansowaniu od państwa zachwycała swoimi kosmetykami na branżowych imprezach takie jak targi Beautyworld Middle East Dubai oraz prezentacja marki kosmetycznej podczas targów Cosmoprof Asia.

Perfumy na jesień i zimę. Polska propozycja za 80 zł otuli Twoje zmysły

W ofercie marki Stara Mydlarnia znajdziesz przepiękne perfumy o naturalnych i ziemskich akordach. Sandalwood to propozycja wody toaletowej, które idealnie wpasuje się w jesienny nastrój. Jeżeli szukasz zapachu, który idealnie odwzoruje aurę początku jesienni to Sandalwood jest dla Ciebie. To zmysłowa i kobieca kompozycja, która otula od pierwszych chwil. Połączenie słodkich nut zapachowych z przyprawami, tworzy kompozycję ciepła i przytulności. Ten wyjątkowy zapach od marki Stara Mydlarnia już w pierwszych nutach głowy łączy świeży imbir z korzennym anyżem.

Co w nim takiego wyjątkowego?

Wanilia i kakao – słodkie, puchate, jakby prosto z kuchni babci, ale w wersji premium.

Imbir – taki pikantny akcent, który mówi: „Tak, jestem grzeczny, ale mogę też zaszaleć”.

Woda toaletowa Sandalwood od polskiej Starej Mydlarni łączy te nuty z korzennymi przyprawami i zmysłową bazą – miód, piżmo, drewno cedrowe – wszystko to, byś czuła się… doskonale.Znajdziemy tu idealną równowagę: nie za słodko, nie za przyprawowo. To kompozycja na te chłodniejsze dni, gdy chcesz pachnieć przytulnie, a nie jak sklep ze słodyczami.

