Na taką promocję w Rossmannie czekały Polki. Uwielbiany krem na zmarszczki za 6 zł! "Mój ukochany krem. Nie używam niczego innego od lat"

Moja babcia mieszała to z olejkiem i wcierała w skórę. W kilka tygodni rozjaśniła plamy starcze. Naturalna wcierka, która zniweluje przebarwienia oraz plamy starcze

Dołącz do świętowania. Kosmetyczne nowości na maj 2024

Jak działają konopie? Sprawdź, co mogą zdziałać dla zdrowia i urody.

Na taką promocję w Rossmannie czekały Polki. Uwielbiany krem prasuje zmarszczki niczym żelazko

Promocje w Rossmannie od lat cieszą się ogromną popularnością wśród klientów drogerii, którzy uwielbiają polować na okazje cenowe. Najnowsza oferta Rossmanna z pewnością uraduje wiele Polek. W promocji znalazł się krem do twarzy, który prasuje zmarszczki niczym żelazko, a dodatkowo wspaniale nawilża cerę. Soraya Kolagen Argan został stworzony z myślą o codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej. Krem przeciwzmarszczkowy dzięki kolagenowi wyraźnie poprawia jędrność i napięcie skóry. Olej arganowy doskonale ją odżywia, wzmacnia i regeneruje naskórek. Z kolei kwas hialuronowy intensywnie nawilża skórę sprawiając, że staje się sprężysta i jedwabiście gładka, a witamina E poprawia jej barierę lipidową. Krem do twarzy Soraya został objęty promocją w Rossmannie.

Krem do twarzy z Rossmanna za 6 zł. "Mój ukochany krem. Nie używam niczego innego od lat"

Krem do twarzy Soraya znajduje się w najnowszej promocji Rossmann i kosztuje jedynie 6,99 zł. Ta informacja ucieszy na pewno kobiety, które stosują go od lat od szczerze polecają go w sieci.

"Delikatny, łagodny krem, neutralny dla skóry, dobrze się wchłania, ja lubię ten krem, na moją skórę działa tak, jak jest w opisie . Polecam. Dobra cena"

"Mój ukochany krem, nie uczula, nie podrażnia, w niskiej cenie. Nie używam niczego innego od lat"

"Dobrze nawilża, łatwo się wchłania, ładnie pachnie, nie zostawia tłustych smug na twarzy."

- piszą kobiety w opiniach o kremie Soraya Kolagen Argan.

i Autor: Rossmann Na taką promocję w Rossmannie czekały wszystkie Polki. Uwielbiany krem na zmarszczki za 6 zł! "Mój ukochany krem. Nie używam nic innego od lat"