Na ten kalendarz adwentowy czekał cały świat beauty! Już jest

Dlaczego warto wybrać kosmetyczny kalendarz adwentowy?

Kosmetyczne kalendarze adwentowe to nie tylko sposób na odliczanie dni do świąt. To także doskonała okazja, aby:

Poznać nowe produkty: Wiele kalendarzy zawiera bestsellery danej marki oraz nowości, co pozwala na przetestowanie różnych kosmetyków bez konieczności kupowania pełnowymiarowych opakowań.

Zafundować sobie luksus w przystępnej cenie: Wartość produktów znajdujących się w kalendarzu często znacznie przewyższa jego cenę, co czyni go atrakcyjną inwestycją.

Codziennie sprawiać sobie małą przyjemność: Otwieranie okienka każdego ranka lub wieczora staje się miłym rytuałem i wprowadza w świąteczny nastrój.

Stworzyć idealny zestaw podróżny: Miniaturowe wersje kosmetyków doskonale sprawdzą się podczas wyjazdów.

Podarować wyjątkowy prezent: Kosmetyczny kalendarz adwentowy to wymarzony prezent dla każdej kobiety, która ceni sobie pielęgnację i makijaż.

Charlotte Tilbury: Królowa blasku w świątecznej odsłonie

Wśród wielu dostępnych na rynku propozycji, na szczególną uwagę zasługują kosmetyczne kalendarze adwentowe od Charlotte Tilbury. Ta ikoniczna marka, założona przez jedną z najbardziej cenionych makijażystek na świecie, słynie z luksusowych produktów, które dodają blasku i pewności siebie każdej kobiecie. Kalendarze adwentowe Charlotte Tilbury to prawdziwe skarbnice makijażowych i pielęgnacyjnych perełek, zapakowane w przepiękne, eleganckie opakowania, które same w sobie są już ozdobą.

Marka Charlotte Tilbury co roku zaskakuje swoimi świątecznymi propozycjami, a jej kalendarze adwentowe cieszą się ogromną popularnością i często wyprzedają się na długo przed grudniem.

CHARLOTTE TILBURY

Charlotte's Beauty Treasure Chest - Kalendarz adwentowy

To wyjątkowe pudełko z 12 szufladkami i ozdobnymi uchwytami zawiera nagradzane, uniwersalne i podkreślające urodę skarby, które pozwolą Ci odkryć gwiazdę drzemiącą w Tobie.

Zainspirowana ogromnym sukcesem kalendarza adwentowego Charlotte, wersja na 2025 rok jest idealnym prezentem dla wszystkich matek, miłośniczek i entuzjastek piękna. Zestaw zawierający 7 pełnowymiarowych produktów do pielęgnacji skóry i 5 pełnowymiarowych produktów do makijażu emanuje pewnością siebie gwiazdy dzięki charakterystycznemu nadrukowi Charlotte Constellations, który sprawi, że każdego dnia będziesz czuć się silniejsza i bardziej promienna.

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Zestaw zawiera :

Lip Cheat en Pillow Talk – Duży rozmiar (1,2 g)

Collagen Lip Bath w odcieniu Pillow Talk – Duży rozmiar (7,9 ml)

Exagger-Eyes Volume Mascara – Duży rozmiar (10 ml)

Beauty Light Wand w odcieniu Pillow Talk – Duży rozmiar (12 ml)

Rock 'n' Kohl w odcieniu Barbarella Brown – Duży rozmiar (1,2 g)

Charlotte's Magic Cream – Rozmiar podróżny (15 ml)

Charlotte's Magic Serum Crystal Elixir – Rozmiar podróżny (10 ml)

Charlotte's Magic Hydration Revival Cleanser – Rozmiar podróżny (30 ml)

Szminka K.I.S.S.I.N.G w odcieniu 90s Pink – Rozmiar podróżny (1,5 g)

Lip Cheat w odcieniu Walk of No Shame – Rozmiar podróżny (0,8 g)

Pomadka Matte Revolution w odcieniu Walk of No Shame – Rozmiar podróżny (1,5 g)

Airbrush Flawless Setting Spray – Rozmiar podróżny (34 ml)

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe