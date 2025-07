Na ten powrót wszyscy czekali. Polska marka evrēe powraca na rynek!

Marka evrēe zadebiutowała na polskim rynku kosmetycznym dekadę temu. Szybko zdobyła serca konsumentek dzięki swojemu podejściu do sposobu dbania o skórę: naturalna, przyjemna pielęgnacja w przystępnej cenie powinna być dostępna dla każdego. Była obecna w mediach i digitalu, uwagę zwracała zwłaszcza na bezpośredni kontakt ze swoimi odbiorcami za pomocą social mediów, a do współprac zapraszała cenionych w branży beauty i lifestyle influencerów. Taka strategia sprawiła, że po niedługim czasie kilka kosmetyków zyskało miano kultowych, stając się niedoścignionym wzorem dla konkurencji. Dlatego reaktywacja marki to doskonała wiadomość dla każdego, kto stawia na świadomą pielęgnację. evrēe wraca na półki drogerii Hebe w nowej szacie graficznej i z zaktualizowanymi recepturami, a profile marki w mediach społecznościowych znów są aktywne. Entuzjastyczne, a czasem nieco nostalgiczne reakcje pokazują, jak wiele osób czekało na jej powrót.

Filozofia evrēe? Marka jest dla #EvreeWoman!

Kosmetyki evrēe powróciły na rynek z myślą o współczesnych kobietach, które stawiają na work-life balance, są świadome siebie i swoich potrzeb, a w pielęgnacji nie godzą się na żadne kompromisy. Chcą widocznych rezultatów natychmiast, a wrażenie estetyczne i sensoryczne stoją dla nich niemal na równi ze skutecznością. W evrēe doskonale znamy swoją grupę docelową. Tworzą ją kobiety żyjące aktywnie, ale we własnym stylu i tempie. Są one świadome swojej siły i kobiecości, realizują plany i marzenia, ale dają też sobie prawo do ich zmiany, podążając za trendami. Dlatego wiemy, że nowa odsłona evrēe zachwyci zarówno ogromną rzeszę wiernych fanek, które tak czekały na powrót marki, jak i skradnie wiele nowych serc. Idealnie skrojone portfolio daje możliwość dowolnego łączenia preparatów między seriami, aby jak najlepiej dostosować je do aktualnych potrzeb skóry twarzy i ciała każdej kobiety – mówi Kamila Mendez-Faber Brand Marketing Manager evrēe. I dodaje: Ponieważ kobiety zainteresowane kosmetykami poszukują informacji na ich temat głównie w social mediach i prasie kobiecej, planujemy szeroką aktywność w mediach tradycyjnych oraz digitalu. Nasze konta na Facebooku i Instagramie są znów aktywne, a ilość komentarzy pod nowymi postami pokazuje nam, jak dobrze, że #EvreeIsBack.

Styl evrēe? Minimalistyczny design opakowań, maksymalny efekt pielęgnacyjny

Designerskie opakowania produktów do twarzy i ciała evrēe skrywają wielofunkcyjne preparaty, które łączą najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie kosmetologii ze składnikami naturalnymi i biotechnologicznymi w efektywnych stężeniach. Są idealne dla każdej skóry, ponieważ nie dobiera się ich do jej rodzaju, a do aktualnych potrzeb, które mogą się szybko i radyklanie zmieniać. Znajdziemy w nich m.in. hydrolat z róży, kwas hialuronowy, niacynamid, antyoksydanty, koenzym Q10 i ceramidy. Dzięki temu oferują kompletną pielęgnację, w tym ochronę przeciwsłoneczną i przeciwstarzeniową, regenerację i rewitalizację. Ponadto zabezpieczają przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych: zanieczyszczeniem środowiska, smogiem i wolnymi rodnikami.

Magic Rose? Mystic Rose!

Cała marka evrēe zyskała nowy look, a co za tym idzie także kultowa linia Mystic Rose – wcześniej znana jako Magic Rose – powraca w nowej odsłonie. Kosmetyki mają udoskonalone formuły, bazujące na połączeniu łagodzącego działania hydrolatu z róży z antyoksydacyjnymi i przeciwzapalnymi właściwościami cica, ale ten sam oszałamiający różany zapach. Podzielono je na dwie grupy: ‘daymode’ i ‘nightmood’, by jak najlepiej odpowiadały na potrzeby skóry definiowane przez jej naturalny dobowy rytm odnowy. W linii znajdziemy krem do twarzy w odsłonie ‘daily use’, upiększające serum ‘glass skin’ czy przeciwzmarszczkowe ‘new skin’, krem na noc ‘pro age’, różany płyn micelarny oraz kultowy różany tonik kojący, który nawilża, odświeża, koi i przygotowuje skórę na następne etapy rytuału piękna.

i Autor: materiały prasowe evrēe?