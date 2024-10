Na zmarszczki, przebarwienia i opuchliznę. Dlaczego światło LED wykorzystywane jest w kosmetologii?

Bling, bling. Niech się mieni. Jak dobrać rozświetlacz do swoich potrzeb?

Wpływ światła LED na skórę

Już od lat wiadomo, że światło LED w różnych kolorach ma zbawienne działania na skórę. W wielu gabinetach kosmetologicznych możesz skorzystać z tego rodzaju zabiegów. Szczególnie dobre działanie wykazuje czerwone światło. Dobierając do głębokich warstw skóry stymuluje one produkcję kolagenu oraz elastyny, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jedności oraz elastyczności skóry. Czerwone światło LED pomaga również w redukcji przebarwień i łagodzi stany zapalne oraz zaczerwienienie cery.

Jak to działa?

Przeciwtrądzikowe, niebieskie światło LED - FAQ™ 201 w zaledwie 2 tygodnie zmniejsza trądzik o 48%! Niebieskie światło LED działa także miejscowo na blizny i wypryski oraz reguluje produkcję sebum, pozostawiając czystą i zdrową cerę.

Czerwone światło LED przeciw starzeniu - Czerwone światło LED zmniejsza drobne linie, stymulując produkcję kolagenu i elastyny, co jest niezbędne dla zachowania młodzieńczo jędrnej i odżywionej skóry.

Rozjaśniające, zielone światło LED - Uszkodzona skóra może wyglądać matowo. Zielone światło LED pomaga rozjaśniać cerę i wyrównywać ton skóry dla zdrowego, promiennego blasku.

Marka FAQ od FOREO już jakiś czas temu zaprezentowała wyjątkową maskę do twarzy naszpikowaną diodami. Teraz czas na kolejne - tym razem do dłoni i dekoltu.

FOREO FAQ™ 202 - maska do twarzy

FOREO FAQ™ 202, flagowy produkt w kolekcji szwajcarskiej marki, stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przenieść swoją rutynę pielęgnacji skóry na wyższy poziom. Wykorzystując kliniczną terapię światłem LED, FAQ™ 202 używa ośmiu różnych długości fal świetlnych LED (czerwonej, niebieskiej, zielonej, pomarańczowej, fioletowej, cyjanowej, żółtej) - każda celująca w inny problem skóry. Oraz światła NIR, aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia i innymi potrzebami cery w ramach wgranych zabiegów. Maska emituje 1000 impulsów LED na sekundę za pomocą 600 punktów świetlnych.

FOREO FAQ 211 - maska na dekolt i szyję

Przedstawiamy ostateczne rozwiązanie przeciw zwiotczałej skórze i zmarszczkom na szyi i dekolcie. FAQTM 211 dopasowuje się idealnie do ciała i poddaje skórę działaniu 8 różnych długości fal świetlnych LED, aby zwiększyć produkcję kolagenu oraz zmniejszyć oznaki starzenia. Potwierdzone klinicznie zmniejszenie zmarszczek i trądziku oraz znaczna poprawa jędrności i elastyczności bez ograniczania swobody ruchów. 8 długości LED odpowiada na różne problemy skóry, jak zwiotczenie, zmarszczki, plamy starcze i matowość.

FOREO FAQ 221 - maska do dłoni

FAQ™ 221 stosuje 623 zoptymalizowane punkty światła, aby naświetlać skórę 8 różnymi długościami fal LED dla poprawienia produkcji kolagenu i zmniejszenia oznak starzenia. Udowodnione klinicznie zmniejszenie zmarszczek o 32% w 2 tygodnie oraz znaczna poprawa jędrności i elastyczności. Wykonana z ultrahigienicznego, elastycznego silikonu FAQ™ 221 dopasowuje się do dłoni, aby każdy obszar został naświetlony tak samo światłem LED.

