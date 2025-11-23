Najbardziej pożądane prezenty w te święta. Piękno, którym warto się dzielić.

DLA NIEJ

Dla niej przygotowaliśmy zestaw prezentów, które trafią w każdy gust: pielęgnację włosów z linii Elseve Hyaluron Plump, produkty do codziennej pielęgnacji skóry oraz kultowe hity makijażowe. Dzięki temu skompletujesz pełną, spójną rutynę — od pielęgnacji po finalny look.

Elseve Hyaluron Plump Szampon wypełniający nawilżeniem do włosów odwodnionych, 400 ml / sugerowana cena: 21,99 zł

Elseve Hyaluron Plump Odżywka nawilżająco-scalająca do włosów, 200 ml / sugerowana cena: 18,49 zł

Elseve Hyaluron Plump Serum nawilżająco-wypełniające do włosów, 150 ml / sugerowana cena: 32,99 zł

Revitalift Filler Serum wygładzające do twarzy z 1,5% czystego kwasu hialuronowego, 30 ml / sugerowana cena: 61,99 zł

Revitalift Filler Water-Cream Ujędrniający krem do twarzy, 50 ml / sugerowana cena: 94,99 zł

Podkład pielęgnujący True Match, 30 ml / sugerowana cena: 69,99 zł

Tusz do rzęs Volume Million Lashes, 10,7 ml / sugerowana cena: 69,99 zł

Pomadka do ust Color Riche Satin, 4,8 g / sugerowana cena: 63,99 zł

Infailible Setting Spray mgiełka utrwalająca makijaż, 75 ml / sugerowana cena: 34,99 zł

i Autor: L"Oreal/ Materiały prasowe

DLA NIEGO

Z myślą o nim wybraliśmy produkty, które łączą skuteczność z nowoczesnym podejściem do pielęgnacji. To idealne propozycje dla mężczyzn, którzy cenią prostotę, szybkość użycia i są przede wszystkim… skuteczne.

Men Expert Pure Carbon Total Clean Żel pod prysznic, 400 ml / sugerowana cena: 19,99 zł

Men Expert Hydra Energetic Krem nawilżający przeciw oznakom zmęczenia, 50 ml / sugerowana cena: 50,99 zł

Men Expert Power Age Rewitalizujący krem nawilżający 24H, 50 ml / sugerowana cena: 72,99 zł

i Autor: L"Oreal/ Materiały prasowe

DLA MAMY

Wyjątkowe formuły, stworzone z myślą o świadomej pielęgnacji, pozwolą każdej kobiecie poczuć się naprawdę dopieszczoną. A w połączeniu z bestsellerowymi kosmetykami do makijażu będą idealnym prezentem, który podkreśli to, co najpiękniejsze.

Revitalift Przeciwzmarszczkowe i ujędrniające serum z pro-retinolem i peptydami, 30 ml / sugerowana cena: 61,99 zł

Revitalift Laser krem na noc przeciw oznakom starzenia, 50 ml / sugerowana cena: 53,99 zł

Podkład pielęgnujący True Match, 30 ml / sugerowana cena: 69,99 zł

Tusz do rzęs Volume Million Lashes, 10,7 ml / sugerowana cena: 69,99 zł

Pomadka do ust Color Riche Satin, 4,8 g / sugerowana cena: 63,99 zł

i Autor: L"Oreal/ Materiały prasowe

PRZYGOTUJ SIĘ NA ŚWIĘTOWANIE

Perfekcyjny świąteczny look zaczyna się od pielęgnacji, która wygładza, nawilża i przygotowuje skórę na makijaż trwały przez cały dzień. Dopełnieniem są makijażowe bestsellery i spray utrwalający, dzięki którym efekt „wow” przetrwa kolację i całą świąteczną noc.

Revitalift Filler Serum wygładzające do twarzy z 1,5% czystego kwasu hialuronowego, 30 ml / sugerowana cena: 61,99 zł

Revitalift Filler Water-Cream Ujędrniający krem do twarzy, 50 ml / sugerowana cena: 94,99 zł

Podkład pielęgnujący True Match, 30 ml / sugerowana cena: 69,99 zł

Tusz do rzęs Volume Million Lashes, 10,7 ml / sugerowana cena: 69,99 zł

Pomadka do ust Color Riche Satin, 4,8 g / sugerowana cena: 63,99 zł

Infailible Setting Spray mgiełka utrwalająca makijaż, 75 ml / sugerowana cena: 34,99 zł

i Autor: L'Oreal/ Materiały prasowe

DLA WŁOSÓW

Zadbane, pełne blasku włosy to najlepsza ozdoba świątecznego looku. Te propozycje pomogą nawilżyć suche i odwodnione włosy, dzięki formule wzbogaconej o kwas hialuronowy. Trzystopniowy rytuał koloryzacji zadba nie tylko o trwały kolor, ale także o skórę głowy i kondycję włosów.

Elseve Hyaluron Plump Szampon wypełniający nawilżeniem do włosów odwodnionych, 400 ml / sugerowana cena: 21,99 zł

Elseve Hyaluron Plump Odżywka nawilżająco-scalająca do włosów, 200 ml / sugerowana cena: 18,49 zł

Elseve Hyaluron Plump Serum nawilżająco-wypełniające do włosów, 150 ml / sugerowana cena: 32,99 zł

Farba do włosów Excellence Cream / sugerowana cena: 39,99 zł