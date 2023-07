Najgorętszy dzień w roku. W czasie upałów musisz mieć go w domu. W Lidlu znajdziesz hit za mniej niż 120 złotych

Domowy wentylator kolumnowy w specjalnej ofercie Lidla

Kiedy latem temperatury sięgają 30 stopni to najlepszym rozwiązaniem wydaje się wyjazd nad wodę i przebywanie na świeżym powietrzu. Nie zawsze mamy jednak taka możliwość, z większość osób raczej nie może pozwolić sobie na urlop trwający od czerwca do sierpnia. Upały w mieście potrafią dać nieźle w kość, duszne powietrze, nagrzane pomieszczenia i tropikalne noce, podczas których pojawiają się problemy z zaśnięciem. W takiej sytuacji absolutnym niezbędnikiem jest domowy wentylator. To urządzenie zapewni przyjemny wiaterek w pokoju i sprawi, że upały będą łatwiejsze do przeżycia. Już teraz ofercie Lidla znajdziemy wentylator kolumnowy w rewelacyjnej cenie 119 złotych. To naprawdę niewielka kwota w porównaniu do wytchnienia, jakie daje taki wentylator. Ten z Lidla nie tylko skutecznie chłodzi powietrze, ale również wygląda stylowo. nie zajmuje dużo miejsca więc z powodzeniem można z niego korzystać również w małych pomieszczeniach, takich jak łazienka, czy kuchnia. Zwłaszcza ta ostatnia lubi się nagrzewać podczas gotowania i taki wentylator jest wtedy zbawieniem. Propozycja z Lidla posiada aż 3 poziomy dmuchania oraz opcję obrotu wentylatora, tak by mógł dosięgać swoim działaniem większej przestrzeni. Jest on również wyposażony w timer, dzięki czemu można ustawić go na noc i cieszyć się przyjemnych chłodzeniem podczas zasypania. Co ważne, nie jest on wyjątkowo głośny i raczej nie powinien przeszkadzać w nocy, tym bardziej w dzień. Szukasz sprawdzonego rozwiązania, które będzie zarówno skuteczne, a także nie będzie kosztować fortuny? Wentylator kolumnowy z Lidla to propozycja dla ciebie.

i Autor: Materiały prasowe Lidl

