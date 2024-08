Najlepsza ochrona przed słońcem

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Marka NUXE jest przykładem marki, która jest dowodem na to, że pielęgnacja w poszanowaniu środowiska naturalnego jest możliwa.Przy tworzeniu produktów z linii przeciwsłonecznej priorytetem dla NUXE było stworzenie formuł neutralnych dla ekosystemuwodnego, dlatego przed wprowadzeniem zostały przeprowadzone dodatkowe testy, które upewniły markę, że produkty im nie szkodzą.Gama NUXE Sun bazuje na trzech filtrach UV, które rygorystycznie sprawdzono pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa dla skóry i oceanu. Co więcej, dzięki temu, że są wodoodporne, to ograniczają rozprzestrzenianie się filtrów podczas pływania.

NUXE SUN to odpowiedzialna ochrona, ale też przyjemność stosowania. Produkty mają egzotyczne, zmysłowe zapachy i składnikichroniące przed przedwczesnym fotostarzeniem.

Mleczko do twarzy i ciała w sprayu SPF 50

Jest odporny zarówno na wodę, jak i pot, a jego konsystencja w sprayu roztapia się na skórze z zachwycającą zmysłowością, nie pozostawiając białych smug ani tłustego wykończenia. Połączenie wysokiej ochrony przeciwsłonecznej oraz głębokie odżywieniedzięki bogactwu składników odżywczych. Głównymi składnikami aktywnymi są wyciągi z ryżu i rozmarynu, które chronią skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem się. Ponadto ekstrakt z karobu naturalnie podkreśla opaleniznę. Daj się uwieść egzotycznym nutom słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii.

Mleczko do opalania twarzy i ciała SPF 30

Zapewnia ochronę twarzy i ciała przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Opatentowany kompleks filtrów chroni przed promieniowaniem UVA/UVB, hamuje przedwczesne fotostarzenie się skóry i ogranicza pojawianie się przebarwień. Mleczko nawilża skórę i przynosi jej komfort i bardzo szybko się wchłania. Pachnie nutami słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii. Głównymi składnikami aktywnymi są wyciągi z ryżu i rozmarynu, które pomagają chronić skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem się, a ekstrakt z karobu naturalnie podkreśla opaleniznę.

Brązujący olejek do opalania twarzy i ciała SPF 10

Ten olejek do opalania zawierający unikalne wyciągi kwiatowe łączy w sobie ochronę przeciwstarzeniową komórek skóry i efekt wspaniałej opalenizny. Wyjątkowa konsystencja nie pozostawia tłustej warstwy, nie zawiera alkoholu, odżywia skórę i pozostawiają satynowo gładką. Głównymi składnikami aktywnymi są wyciągi z ryżu i rozmarynu, które chronią skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem się.

Balsam po opalaniu do twarzy i ciała

Ten balsam po opalaniu do twarzy i ciała zawierający unikalne wyciągi kwiatowe regeneruje, nawilża, wygładza skórę i przedłuża trwałość opalenizny nawet o 2 tygodnie. Dzięki świeżej, sorbetowej konsystencji zapewnia skórze natychmiastowe uczucie ukojenia i komfortu. Preparat o zachwycającej nucie zapachowej słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii.

