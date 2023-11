Najlepsze kosmetyczne oferty na Black Friday. Co przygotowały sklepy i marki? Black Friday 2023

Cały tydzień okazji w Sephorze

24. listopada rusza Black Friday! Wraz z nim w Sephora znajdziesz nowe superoferty. To kulminacja szalonych promocji w Sephora, która potrwa w tym roku do 26. listopada. Marka szykuje ofertę, którą odkryje jednak dopiero z wraz ze startem Black Friday – na sephora.pl i w swoich social mediach.

Podczas zakupów w Sephora skorzystać można z szeregu wygodnych usług, które sprawią, że zakupy staną się jeszcze szybsze i komfortowe: Click & Collect czy ExpertChat na sephora.pl, dzięki której podczas zakupów on-line skorzystać można z profesjonalnego doradztwa konsultantów na co dzień pracujących w perfumeriach stacjonarnych.

Jeśli w trakcie wizyty w sklepie wybrany przez klienta produkt nie jest dostępny w perfumerii stacjonarnej, dzięki usłudze Sephora+ można go zamówić ze sklepu online, korzystając z pomocy konsultanta, a Sephora bezpłatnie dostarczy go pod wybrany adres.

Rabaty w sklepie online BasicLab

BasicLab to zdecydowanie marka, która należy do polskich odkryć ostatnich kilku lat, wiele Polek nie wyobraża swojej codziennej pielęgnacji bez ich kosmetyków. Ich kultowe produkty to między innymi genialna emulsja SPF, sera i kremy z ceramidami, które dzięki marce przeżywają swój wielki boom oraz retinol i retinal. Można z całą pewnością powiedzieć, że to właśnie BasicLab nauczyło wiele osób odpowiedniej i sumiennej pielęgnacji, łączenia ze sobą składników aktywnych oraz wyedukowało sporą grupę swoich fanek i fanów. Z okazji Black Friday marka przygotowała wiele promocji. Akcja promocyjna trwa aż do 4 grudnia. A oto promocje, z jakich możesz skorzystać:

40% rabatu na LIMITOWANY zestaw bestsellerów stworzony specjalnie na BlackWeek,

35% na pozostałe zestawy – to świetny pomysł na prezent świąteczny dla siebie lub bliskich,

30% na wszystkie pojedyncze produkty!

Nowe technologie w służbie Twojej skóry, czyli promocji FOREO

FOREO kocha rozpieszczać nie tylko skórę, ale też swoich klientów, dlatego z okazji Black Friday 2023 bestsellerowe urządzenia marki zostały przecenione nawet o 50%, a wszystkie kosmetyki FOREO dostępne są aż z 25% rabatem. To idealna okazja, aby zainwestować w urządzenia do codziennej pielęgnacji skóry, kupić komuś prezent na nadchodzące święta z wyprzedzeniem lub uzupełnić zapasy ulubionych produktów do pielęgnacji od FOREO.

Królowa makijażu, czyli Black Friday 2023 u Charlotte Tilbury

Promocje na Black Friday u Charlotte Tilbury to między innymi oferta dwóch bestsellerów marki w cenie jednego. Dodatkowo przy zakupie wybranych produkt otrzymasz darmowe upominki z kultowej serii Pillow Talk. Dodatkowo świętuj powrót pożądanego Mystery Boxa do pielęgnacji skóry i cery! W pudełku z 6 pełnowymiarowymi produktami do pielęgnacji skóry, które są bestsellerami, w tym udoskonalający cerę Aerograf Rozjaśniający Puder Flawless Finish i bestsellerowy podkład Beautiful Skin!