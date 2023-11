Prezenty pod choinkę dla miłosników elektroniki. Gadżety dopasowane dla każdego

Coś dla miłośników pielęgnacji

FOREO FAQ 202

Ultralekka, bezprzewodowa i wykonana z dopasowującego się do twarzy silikonu, FAQ™ 202 jest maseczką z zupełnie nowej generacji maseczek LED. Zachowaj swobodę ruchów, podczas gdy maseczka będzie zwiększać produkcję kolagenu, zmniejszać zmarszczki, plamy starcze matowość oraz wyrównywać ton i teksturę cery. Doświadcz zabiegów LED na twarz klasy spa po naciśnięciu przycisku. Połącz z FAQ™ 102 dla idealnej, szwajcarskiej rutyny anti-aging. Maseczki LED FAQ™ 202 rozprzestrzeniają światło równomiernie na skórze za pomocą 600 zoptymalizowanych punktów świetlnych, dzięki czemu fale światła LED penetrują w takim samym stopniu każdy milimetr skóry. Potwierdza to 100% użytkowników.

i Autor: materiały prasowe FOREO

REMINGTON ONE - Prostownica i lokówka 2 w 1

Teraz możesz je kręcić oraz prostować przy użyciu jednego urządzenia. Jak to działa? Klasycznie używaj prostownicy, a gdy zechcesz kręcić loki przesuń nakładki FLexiCovers, by odsłonić lokówkę. Nagrzewające się płytki z powłoką ceramiczną zawierają antystatyczny turmalin, który dba o to, by włosy się nie puszyły. Prostownica i lokówka 2 w 1 Remington One jest prosta w obsłudze i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. W kilka chwil zamienisz klasyczną prostownicę w lokówkę i na odwrót. Posiada ona 5 poziomów temperatury dopasowanych do rodzaju włosów. Dzięki równomiernemu rozkładaniu się temperatury włosy stylizują się łatwo i są idealnie wyprostowane lub skręcone. Loki robią się równomiernie i są trwałe.

i Autor: materiały prasowe Remington

Coś dla miłośników gotowania

Wspaniałe efekty bez wysiłku z urządzeniem Thermomix® TM6

Wielofunkcyjne urządzenie Thermomix® TM6, stworzone przez firmę Vorwerk, ułatwia przygotowanie posiłków, oszczędza czas i pozwala osiągnąć bez wysiłku wspaniałe efekty gotowania. Łączy w sobie 20 funkcji: miesza, miksuje, rozdrabniania, wyrabia ciasto, ubija, sieka, waży, gotuje (również na parze i sous-vide), dusi, emulguje. Za pomocą dużego ekranu dotykowego umożliwia dostęp do trybów gotowania, takich jak fermentacja, gotowanie jajek, gotowanie ryżu, obieranie i mycie wstępne. Dzięki platformie Coookidoo® z 97 tys. przepisów zcałego świata (w tym z ponad 5760 w języku polskim) jest niewyczerpanym źródłem inspiracji kulinarnych.

i Autor: materiały prasowe Thermomix

Coś na relaks

Masażer do stóp REVLON

Masażer REVLON Foldable Footspa RVFB7034E najlepszy zabieg upiększający dla stóp. Urządzenie nagrzewa się komfortowo i utrzymuje stałą temperaturę wody. Do indywidualnego zabiegu można wybrać jeden z trzech ustawień temperatury. Cicha funkcja bąbelkowa i nakładka z wypustkami masującymi zapewniają przyjemny i relaksujący masaż. Urządzenie posiada otwór na olejki eteryczne, które można dodać do kąpieli dla jeszcze bardziej zmysłowego zabiegu. Pomoc w nalewaniu ułatwia opróżnianie spa, a kompaktowa, składana konstrukcja umożliwia łatwe przechowywanie.

i Autor: materiały prasowe Revlon