Najlepszy kolor eyelinera dla kobiet po 50-tce. Otwiera oko i maskuje opadającą powiekę. Kreski tym kolorem są lepsze niż czarne

2025-10-10 14:51

Efektowne kreski eyelinerem to dla wieku kobiet najpiękniejszych makijaż. Jest on wyrazisty i mocny skupiający się na oczach. Panie dojrzałe często zastanawiają się, czy im wypada malować sobie kreski. W makijażu nie ma granic. Warto jednak sprawdzić, jak to robić. Makijażyści wskazują kolor eyelinera, która powinny wybierać kobiety dojrzałe.

Czarne kreski na górnych powiekach to absolutna klasyka makijażu. Robione już w czasach starożytnych. Każdy zna wizerunki faraonów z mocno zaznaczonymi kreskami wokół oczu. Starożytni jako eyelinera używali kohlu. W ich przypadku makijaż był nie tylko elementem estetycznym, ale wierzyli, że w ten sposób mogą uniknąć klątw. Dzisiaj kreski eyelinerem stały się symbolem wieczorowego, intensywnego makijażu. W czasach współczesnych mocno kojarzone są ze stylem pin-up girl i makijażem burleski.

Kreski na górnych powiekach najpiękniej wyglądają na dużych oczach z otwartą przestrzenią. Nieco trudniej jest opadającym powiekami, gdzie górna powierzchnia oka jest mniejsza i zamknięta. Nie znaczy to jednak, ze kobiety dojrzałe lub naturalnie zmagające się z opadającą powieką muszą rezygnować z tego typu makijażu. W takim przypadku warto jednak zastosować odpowiednią technikę i kolor eyelinera. Czarny może nie być najlepszym rozwiązaniem. Jest to mocny kolor, który może optycznie zmniejszać i dodatkowo zamykać oko. Obecny świat makijażu to zabawa kolorami i formułami. Kobiety dojrzałe mogą sięgnąć po inne kolory eyelinera. Makijażyści wskazują, że świetnym rozwiązaniem będą bordowe lub brązowe odcienie. Są one równie intensywne i wyraziste, a zadziałają zmniejszając. Tego rodzaju kolory nie stworzą mocnego kontrastu na oczach i nie będą prezentowały się za ciemno. Bordowe lub brązowe kreski eyelinerem na oczach optycznie podkreślają oko i stwarza naturalne przejścia w załamaniach powieki. Tego rodzaju kolory pięknie współgrają z zielonymi i niebieskimi tęczówkami. Podkreślają ich barwę i wydobywają naturalny blask.

Jak malować kreski eyelinerem na opadające powiece?

W przypadku małych oczu z opadającą powieka liczy się nie tylko kolor eyelinera, ale także technika wykonywania kreski. Inne pociągnięcie kreski pozwoli optycznie powiększyć i otworzyć oko.

Aby kreska eyelinerem była efektowna i zauważalna musisz ją namalować nieco powyżej niż tradycyjnie. Obrysuj eyelinerem górną część oka na linie rzęs, a następnie stwórz linią wydłużającą oko na zewnątrz. Następnie na otwartym oku narysuj linię biegnącą od załamania powieki do zewnątrz. Połącz ją z dolną kreską. W ten sposób zakończenie kreski znajdzie się poza obszarem opadania powieki, a ty optycznie otworzysz oko. Dzięki temu optycznie wydłużysz linią rzęs, a popularna "jaskółka" znajdzie się poza obszarem opadania powieki.

