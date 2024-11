Najlepszy puder wszechczasów? Top 5 kosmetyków na zimę

Historia pudru do twarzy sięga czasów starożytnych, co jest dowodem na to, że jest to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Nie daje on tak spektakularnie widocznych efektów jak tusz do rzęs lub eyeliner, ale to właśnie ten mały gagatek sprawia, że nasza skóra nie wyświeca się, ale jest pełna blasku tam gdzie powinna, dodatkowo puder do twarzy rewelacyjnie przedłuża trwałość makijażu. Już w zmierzchłych czasach antycznych kobiety chcąc dodać sobie urody stosowały przedziwne substancje, które miały działać jak dzisiejsze pudry. Używano między innymi: ołowianego pyłu, kredy, różnych rodzajów mąki, a także zmiażdżonych pereł. Pierwszą fabryka produkująca puder była francuska manufaktura "Houbigant", która powstała w 1750 roku. Na początku puder produkowany był z talku, a ówczesna moda wymagała, by skóra była jak najjaśniejsza, niemalże biała. Pod koniec XIX wieku kiedy to przez Europę przetoczyła się rewolucja przemysłowa produkcja kosmetyków staniała, dzięki czemu stały się one powszechne dla wszystkich. Dzisiaj, puder to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Żaden make-up nie może się bez niego obejść. Stanowi on idealne wykończenie całego makijażu, ale również wzmacnia jego trwałość i poprawia komfort noszenia.

Pudry prasowane

CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Finish - Puder matujący z możliwością uzupełnienia

Airbrush Flawless Finish to niezwykle drobny puder utrwalający, który tuszuje niedoskonałości i widocznie redukuje błyszczenie. Oddychająca technologia mikrodrobnego pudru zapewnia nieskazitelną cerę, tworząc ekskluzywną, niezwykle subtelną kaszmirową powłokę, która pozostawia promienne i doskonałe wykończenie. Ten produkt nie zbryla się ani nie gromadzi w zagłębieniach.

PAESE Półtransparentny puder matujący

Utrwalający puder prasowany dla cery tłustej, mieszanej i normalnej. Doskonale wyrównuje koloryt skóry i pozostawia naturalnie matowe wykończenie. Dzięki mikronizacji składników jest bardzo lekki i praktycznie niewyczuwalny na skórze.

INGLOT Wygładzający puder prasowany

Wygładzający puder prasowany zapewnia skórze aksamitną gładkość dzięki swojej lekkiej formule. Optycznie wyrównuje koloryt cery, zapewniając naturalne wykończenie oraz subtelnie matowi skórę, nadając jej zdrowy wygląd. Dzięki swojej wydajnej formule, puder znacząco wydłuża trwałość makijażu i jest łatwy w aplikacji, nie powodując uczucia dyskomfortu czy wysuszenia skóry. Jest idealnym wyborem dla każdego rodzaju cery, nie powodując podrażnień i doskonale wtapiając się w skórę.

Pudry sypkie

Lancôme Long Time No Shine Setting Powder

Poznaj utrwalający puder matujący Long Time No Shine Setting Powder od Lancôme. Long Time No Shine Setting Powder to puder, który możesz aplikować na podkład Teint Idole Ultra Wear, by zredukować świecenie swojej cery. Lekka, niewyczuwalna na skórze formuła oferuje matowe wykończenie, a także poprawia efekt każdej stylizacji, nie tworząc białej warstwy i dodatkowego krycia.

Cera pozostaje matowa i wolna od błyszczenia nawet po intensywnym wysiłku lub w wyjątkowo gorącym formacie. Puder Long Time No Shine Setting Powder dodatkowo wydłuża trwałość podkładu i pomaga utrzymać niezmieniony kolor nawet przez cały dzień.

PIXI H2O Skinveil Powder

Rozmywa, ochładza, odświeża i nawilża tworząc aksamitne wykończenie imitujące skórę. Utrwala makijaż i pozostawia skórę długotrwale nawilżoną Unikalna formuła wzbogacona roślinami.

BENEFIT COSMETICS The POREfessional Power Powder

POREfessional Power Powder to sypki puder utrwalający, który utrzymuje makijaż w ryzach na długo i świetnie wygładza pory. Co sprawia, że jest tak skuteczny? Jego jedwabiście miękka i lekka formuła zapewnia gładkie, naturalnie matowe wykończenie i nie pozostawia suchych ani ciastkowatych warstw.