Najmodniejsze zimowe płaszcze i akcesoria

Zima 2024 nadchodzi wielkimi krokami, a z nią potrzeba uzupełnienia garderoby o ciepłe, stylowe i funkcjonalne elementy. VAN GRAAF – jedna z najbardziej znanych sieci z odzieżą premium – oferuje szeroki wybór modnych płaszczy i akcesoriów, które nie tylko ochronią przed chłodem, ale także podkreślą indywidualny styl.

Płaszcz – król zimowej garderoby

Klasyczne trencze w zimowym wydaniu

Trencze z grubszego materiału, np. wełny, to absolutny hit tego sezonu. W VAN GRAAF dostępne są modele w neutralnych kolorach, takich jak beż, czerń czy szarość, które pasują zarówno do stylizacji casualowych, jak i eleganckich. Klasyczny krój podkreśla talię dzięki paskowi, a długość do kolan lub łydek zapewnia ciepło nawet w najchłodniejsze dni. Propozycja dla Pań od VAN GRAAF/FUCHS SCHMITT dwurzędowy płaszcz, który w składzie ma aż 70% wełny. Praktyczność i klasyka, która broni się każdego sezonu. Z kolei dla Panów marka VAN GRAAF/STRELLSON przygotowała płaszcz w kolorze ciemnej oliwki, który sprawdzi się na co dzień, jak i na eleganckie, świąteczne wyjścia.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Oversize – wygoda i styl w jednym

Płaszcze i kurtki oversize to jeden z najmocniejszych trendów ostatnich sezonów, który w zimie 2024/2025 nadal króluje w świecie mody. Charakteryzują się luźnym krojem, zapewniającym maksymalny komfort, ale jednocześnie emanują nowoczesnym stylem. Dzięki luźniejszej formie pozwalają na budowanie warstw – np. założenie grubszych swetrów pod spód. Nowość od VAN GRAAF/STREET ONE łączy w sobie dwa trendy – kurtka oversize i wzór przypominający koszule flanelową, która również wróciła w tym sezonie do łask. Propozycja dla Panów od VAN GRAAF/BUGATTI to ukłon w stronę klasyki połączony z funkcjonalnością oversize’u. Krótki płaszcz będzie idealnym wyborem dla tych, którzy stawiają na mniej formalny styl.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Puchówki – praktyczność w eleganckim wydaniu

Kurtki i płaszcze puffer charakteryzują się modnym pikowaniem i wypełnieniem, które zapewnia ciepło, przez co stały się w ostatnich latach prawdziwym hitem. Te funkcjonalne, a jednocześnie stylowe elementy garderoby można nosić na wiele sposobów, co czyni je uniwersalnym wyborem na różne okazje. Warto zwrócić uwagę na płaszcze typu puffer – są nie tylko praktyczne, ale również mogą być eleganckie! VAN GRAAF/MARC O'POLO w swojej oferciena ten sezon wypuściło płaszcz puffer w eleganckim kolorze ecru i szalowym kołnierzem z kapturem. Taki krój pozwala nosić go zarówno ze śniegowcami, jak i skórzanymi kozakami. Dla Panów propozycja od VAN GRAAF/BOSS czyli klasyka wśród płaszczy puffer. Prosty krój i pikowanie, czarny kolor oraz odpinany kaptur gwarantują funkcjonalność i nienaganny look.