Najnowszy Insider's Edit od Zalando prezentuje viralowe looki it-girl stworzone przez wizjonerkę makijażu Isamayę Ffrench

Isamaya, której kariera rozpoczęła się od makijażu teatralnego i body artu, jest znana z przełamywania konwencji w świecie beauty — wykracza poza używanie kosmetyków wyłącznie do poprawy urody. Współpracowała z najbardziej wpływowymi magazynami modowymi na świecie, takimi jak Vogue, DAZED, i-D, W, System oraz Beauty Papers. Przed założeniem własnej marki pracowała nad liniami makijażowymi dla luksusowych domów mody, takich jak Louboutin, YSL i Tom Ford, co zbudowało jej autorytet w dziedzinie luksusowej pielęgnacji i makijażu. Niezależnie od tego, czy pracuje z najbardziej rozpoznawalnymi gwiazdami, czy rozwija własną eksperymentalną markę „ISAMAYA”, Ffrench nadaje pięknu odważny charakter, ekstrawagancję i bezkompromisowy styl.

W nagranym w herbaciarni tutorialu w stylu soft grunge Isamaya opowiada o swoich trikach makijażowych oraz historiach kryjących się za jej najbardziej rozpoznawalnymi makijażami. Oprócz tutorialu dzieli się także fachowymi rekomendacjami produktów pożądanych marek kosmetycznych dostępnych na Zalando. Te produkty można znaleźć również na nowej, inspiracyjnej tablicy makijażowej — funkcji wprowadzonej w tym roku przez Zalando, która prezentuje starannie wyselekcjonowane produkty i treści oparte na motywach lub trendach, ułatwiając klientom odkrywanie i eksperymentowanie ze stylizacjami.

Edit z udziałem Isamayi to druga odsłona serii, która zachęca klientów do odważnego eksperymentowania z różnymi estetykami. Wcześniej w tym roku Zalando zaprezentowało pierwszą odsłonę cyklu Insider’s Edit z ekspertką w dziedzinie pielęgnacji skóry, Sophie Carbonari, oferując wgląd w jej osobistą rutynę pielęgnacyjną i pomagając pasjonatom pielęgnacji poczuć się pewnie we własnej skórze. Łącząc inspirację z rozrywką, Zalando chce umożliwić klientom samodzielne kształtowanie pojęcia piękna, traktując je jako sposób na wyrażanie i poznawanie siebie.

Jak mówi Isamaya Ffrench: „Wraz z Zalando przygotowałam zestaw niezbędnych produktów oraz wskazówek, które pozwolą miłośnikom urody bawić się makijażem w domowym zaciszu. Nasza współpraca pokazuje, że piękno to kreatywny sposób na odkrywanie, wyrażanie i celebrowanie tego, co czyni każdego wyjątkowym — bez ograniczeń. Jestem naprawdę podekscytowana, że mogę podzielić się trikami umożliwiającymi wykonanie moich ulubionych looków — i to za pośrednictwem platformy, która oferuje tak zróżnicowany i inkluzywny asortyment beauty”.

„Odkrywanie odpowiednich produktów kosmetycznych powinno być zabawą i źródłem pewności siebie” — mówi Virginie Duigou, Head of Beauty Buying w Zalando. „Łącząc wiedzę, artystyczną pasję i prawdziwą więź z miłośnikami urody, Isamaya wnosi do naszej najnowszej odsłony Insider’s Edit wyjątkowy blask”.

Współpraca Zalando z ekspertami urody promuje codzienne rytuały, które są bliskie prawdziwym ludziom, wspierając ich w budowaniu pewności siebie. Każda publikacja wprowadza konsumentów w rutyny i rekomendacje osób, które żyją swoją pasją — tworząc przestrzeń do odkrywania, budowania relacji i czerpania inspiracji.

Najnowsza odsłona Insider’s Edit, stworzona przez Isamayę, jest już dostępna na Zalando — wraz z jej makijażową tablicą i tutorialem w stylu soft grunge, w którym zdradza tajniki trzech viralowych looków, które wykonała dla największych gwiazd.

i Autor: Zalando/ Materiały prasowe