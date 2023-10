Najpiękniejsze perfumy na zimę 2023/2024. Top 4 zapachy, obok których ciężko przejść obojętnie

Dodaj sodę oczyszczoną do szamponu i zobacz, co się stanie. Twoje włosy staną się pełne blasku i uniesione u nasady

Marka Lancôme wprowadziła właśnie do swojej oferty La vie est belle L’Extrait. Pełen mocy, a jednocześnie niezwykle delikatny duet róży i irysa łączy się tu z głębią akordu drzewa oud. Złota butelka podkreśla luksusowy charakter skrywanej we wnętrzu kompozycji. Pełen mocy, a jednocześnie niezwykle delikatny duet róży i irysa łączy się tu z głębią akordu drzewa oud. Złota butelka podkreśla luksusowy charakter skrywanej we wnętrzu kompozycji. Owiany nimbem tajemniczości ekstrakt perfum mówi nam o tym, że każda chwila szczęścia jest niezwykle cenna. Każdą z nich powinniśmy doceniać, czerpać z niej tyle, ile się da i dzielić się nią z innymi. Zapach w luksusowym flakonie, będąc idealnym prezentem,stanowi zaproszenie do podążania złotą ścieżką i odkrycia nowej drogi do szczęścia

i Autor: materiały prasowe Lancome

Nowy zapach z rodziny YSL Libre. Idealny dla pewnych siebie kobiet. Wzbudzaj emocje korzystając z intensywnego zapachu Libre L’Absolu Platine. Nowa odsłona Libre składa hołd wolności. Zapach został zadedykowany wyzwolonym kobietom, które nie boją się być zarówno ogniem, jak i lodem. Jasne, promienne akordy białej lawendy stworzone przez YSL Beauty oferują nowe spojrzenie na kwiatowy zapach. Na serce perfum składa się stworzona specjalnie dla marki YSL - lawenda DIVA - rosnąca w górzystych obszarach Prowansji. Lawenda DIVA pochodzi ze zrównoważonych upraw i jest częścią programu mającego na celu promowanie powrotu upraw lawendy we Francji. Dzięki odpowiedniemu procesowi chemicznemu mniej pożądany męski charakter lawendy jest niwelowany, a jej wyjątkowe piękno zostaje podkreślone. LAVANDIN to kolejny składnik zapachu. Jest to hybryda dwóch gatunków lawendy pochodząca ze zrównoważonych upraw, których celem jest poprawa dochodów rolników. Przy tworzeniu LIBRE używana jest wyłącznie świeżo zebrana główka kwiatowa. W sercu zapachu znajduje się też ikoniczny składnik LIBRE – kwiat pomarańczy pozyskiwany ze słonecznego Maroka. Jego kobiecy, seksowny, ciepły zapach doskonale komponuje się z białą lawendą.

i Autor: Materiały prasowe YSL

Sì, legendarny zapach dla kobiet Giorgio Armani, otwiera nowy rozdział olfaktorycznej sagi, prezentując nowy flakon i nowy, intensywny zapach. NOWA WODA PERFUMOWANA SÌ EAU DE PARFUM INTENSE nadaje klasycznej ścieżce zapachowej Sì cieplejszy charakter, łącząc nektar z czarnej porzeczki z aksamitnym kwiatowym sercem i zmysłowym bukietem wanilii. Nowy, drogocenny flakon wielokrotnego użytku został zaprojektowany z myślą o trwałości. Kultową, misternie wykonaną butelkę zdobi złote logo Sì wytłoczone w szkle.

i Autor: materiały prasowe Armani

Valentino Beauty wypuszcza nowy duet zapachowy Born in Roma Intense Donna i Uomo. Ten magnetyczny duet, za którym podąża ekstrawagancka społeczność złożona z różnorodnych indywidualności, prowadzą swoje poszukiwania intensywnego życia. Energia rośnie. Kontrast świeżości i mroczniejszej zmysłowości tworzy zapach instynktu i buntowniczej elegancji. Aby stworzyć hipnotyczny zapach, mistrzowie perfumiarstwa Guillaume Flavigny i Antoine Maisondieu osadzają intensywność Uomo w głęboko wędzonej wetywerii pochodzącej z Haiti, uważanej za najbardziej wyrafinowaną i zrównoważoną dostępną jakość wetiweru. Ta potężna baza staje się jeszcze bardziej uwodzicielska i wyrafinowana dzięki doprowadzonym do skrajności zapachom Lavandin i Vanilla

i Autor: Materiały prasowe Valentino