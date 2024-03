Najważniejsze trendy beauty na wiosnę i lato 2024 według Super-Pharm

Ten lakier do paznokci to najgorszy wybór dla kobiet po 50-tce. Kolor, który podkreśli każdą zmarszczkę. Eleganckie kobiety unikają tego lakieru do paznokci

Super-Pharm już po raz kolejny trzyma rękę na barometrze urodowych trendów i oddaje w ręce klientek nowy katalog „SuperTrendy”. „Wiosna to powiew świeżości. W Super-Pharm widać go na każdym kroku (…) Świeżość widać także na liście wiosenno-letnich trendów.

Mój ulubiony to Slow Aging, który uczy akceptować oznaki starzenia się i zachęca do tego, by zwolnić w pogoni za wieczną młodością. Coraz więcej mówi się również o naukowym podejściu do pielęgnacji, w które w Super-Pharm głęboko wierzymy. W trendzie Science Skincare można poczytać o markach, które nieustanne inwestują w laboratoria badawcze i wprowadzają do oferty innowacyjne składniki. Zachęcam również do przeczytania o wpływie AI na branżę beauty i przetestowania naszego narzędzia Dermo Scan, czyli analizy skóry online” – zachęca Monika Kolaszyńska CEO Super-Pharm.

W nowym wydaniu SuperTrendów zostały omówione m.in. science skincare, slow aging, rozświetlające kremy SPF, pełen kolorów make-up, pielęgnacja skincare inspired make up, peptydy nowej generacji, glass skin, skinifikacja włosów, hair slugging, olejki intymne, skin streaming, nowe standardy w body care i szereg mikrotrendów.

Zobacz także: Znany sklep z kosmetykami zamyka punkty w galeriach handlowych. Zwolniono już ponad 700 osób, a to nie koniec. Po ich kosmetyki Polski ustawiały się w kolejkach

Redaktor prowadzącą odpowiedzialną za wydanie po raz kolejny została Ewelina Błeszyńska, a poszczególne trendy omówili eksperci z branży beauty, m.in.: Izabela Skórka (influencerka beauty, studentka medycyny), dr n. med. Izabela Załęska (ekspert kosmetologii), Martyna Radziejewska (kosmetolog), Agata Ozorowska (makijażystka), Gosia Bryla (makijażystka gwiazd), Alexa Antczak (kosmetolog), Maria Kowlaczyk (dziennikarka i podcasterka), Agnieszka Koper (stylistka fryzur), Paulina Hanusz-Prętczyńska (trycholog), Klaudia Kowalczyk (fryzjerka i kolorystka w Skin & Beauty by Super-Pharm), Martyna Jadczak-Turyk (seksuolog), Justyna Kobyłka (kosmetolog), Monika Orzechowska-Kossek (dziennikarka beauty).

i Autor: Materiały prasowe Super-Pharm