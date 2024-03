Najważniejsze wydarzenie beauty otwarte dla klientów. Dołącz do Sephora Trend Report już 4-6 kwietnia w Westfield Arkadia w Warszawie

3-dniowe, otwarte dla wszystkich fanów piękna i trendów wydarzenie, organizowane przez sieć perfumerii Sephora, to doskonała okazja do tego, by przygotować się do świeżo rozpoczętego sezonu wiosennego, odkryć i przetestować na sobie hot marki i ich produkty. To też czas, by zainspirować się podczas spotkań face to face z osobowościami świata beauty social mediów, ekspertami pielęgnacji i makijażu. Sephora Trend Report to też okazja do zabawy, zdobycia kosmetycznych niespodzianek lub otrzymania prezentów do zakupów od partnerskich marek takich jak np: Fenty, Givenchy, Hourglass, Lancome, Sisley, Rare Beauty i YSL.

Wypróbuj makijaż w jednym z hot trendów wiosny’24

Podczas Sephora Trend Report w strefie Makeup Lab wraz z ekspertami Sephora bezpłatnie przetestujesz najgorętsze trendy w makijażu i hot markami takimi jak: Rare beauty, r.e.m., Milk make up oraz Sephora Collection. Może któryś z nich towarzyszyć będzie Ci tej wiosny?

Ballerina skin - odkryj delikatność i elegancję makijażu w klimacie Balletcore! Inspirujące połączenie subtelnych odcieni pudrowego różu i różnorodnych tekstur, które podkreślają naturalne piękno i grację

Pop of eye color - wiosna to kolor! Postaw na kolorowy eyeliner w ulubionym odcieniu. Podkreśl kolor na górnej powiece, dodaj do tego wyraziste rzęsy i przyciągnij uwagę swoim spojrzeniem.

Monochromatic brown look - podążaj śladami lat 90-tych i odkryj nową erę elegancji! Dodaj odrobinę retro do swojego wyglądu eksperymentując z ciepłymi tonami brązu, które zawsze będą kultowe i ponadczasowe.

i Autor: materiały prasowe Sephora

Strefy pełne bezpłatnych beauty usług, które pokocha Twoja skóra i włosy!

Fragrance Lab , w którym poznasz zapachy na nowy sezon m.in. od marek: Loewe, Carolina Herrera, Lancome i YSL oraz skorzystasz z wirtualnej podróży zapachowej przy pomocy okularów VR.

, w którym poznasz zapachy na nowy sezon m.in. od marek: Loewe, Carolina Herrera, Lancome i YSL oraz skorzystasz z wirtualnej podróży zapachowej przy pomocy okularów VR. Skincare Lab , gdzie dowiesz się więcej o takich trendach jak Skin Streaming czy Neuro Glow i skorzystasz z bezpłatnej analizy stanu skóry Skin Diagnosis.

, gdzie dowiesz się więcej o takich trendach jak Skin Streaming czy Neuro Glow i skorzystasz z bezpłatnej analizy stanu skóry Skin Diagnosis. Hair Lab – tu sprawdzisz kondycję stanu swojej skóry i włosów, ale skorzystasz też z bezpłatnych usług stylistów, którzy stworzą dla Ciebie wyjątkową fryzurę w trendach sezonu: High shine hair, Cool girl vawes lub 90's blow out.

Masterclassy z topowymi ekspertkami ze świata beauty

Pełne wiedzy i inspiracji z zakresu pielęgnacji i makijażu masterclassy odbywać będą się każdego dnia. Na odwiedzających Sephora Trend Report czekają spotkania z Martyną Grzenkowicz (@peachee.me), Alicją Śliwowską (@dr_scura), Weroniką Białek (@veronikabialek), Dominiką Krzyszkowską (@krzyszkowska), Karoliną Sobańską (@karolinasobanska) i Dominiką Chrościelską (@mikachr). Podczas 3 dni wydarzenia swoje masterclass poprowadzą również znakomici eksperci parterskich Sephora Trend Report: Charlotte Tilbury, Estee Lauder, Hourglass, Lancome, Tarte, Makeup by Mario, Rare Beauty i YSL.

Dokładne dni i godziny ich masterclass znajdziesz na sephora.pl.

