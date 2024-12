Najważniejszy krok w Twojej pielęgnacji! Bez niego nie zadziała żaden krem

Oczyszczanie twarzy to jeden z podstawowych kroków pielęgnacyjnych, niektórzy uważają nawet, że jest on najważniejszy. My nie możemy się zdecydować, czy to właśnie oczyszczanie, czy może aplikacja kremów z filtrem przeciwsłonecznych jest tym najbardziej obowiązkowym krokiem, ale bez wątpienia nie powinniśmy zapominać o codziennym myciu skóry twarzy. Nie wolno tego etapu mylić z demakijażem, to dwie odmienne rzeczy. Demakijaż, jak sama nazwa wskazuje zmywa makeup, a oczyszczanie usuwa bród z naszej skóry, to między innymi wszelkie zanieczyszczenia z powietrza czy też resztki kosmetyków. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów, które sprawdzą się u każdego, to między innymi delikatne pianki myjące dla posiadaczy skóry wrażliwej i produkty, które nie naruszają poziomu pH naszej cery.

Idealne produkty do oczyszczania cery

Klasyka klasyki - FOREO LUNA 4

Oczyszczanie i ujędrnienie twarzy 2-w-1. LUNA™ 4 to najnowsza, duża szczoteczka z kultowej linii LUNA - zaawansowana technologicznie i ujędrnianiająca twarz. Miękki, ultrahigieniczny silikon w połączeniu z 16 regulowanymi poziomami intensywności pulsacji T-Sonic™ nie podrażnia skóry podczas jej mycia. Dodatkowo LUNA™ 4 posiada zaprogramowane aż trzy tryby oczyszczania: delikatny, standardowy i głęboki. W zaledwie 1 minutę pozbędziesz się zanieczyszczeń i nadmiaru sebum zgromadzonego na twarzy. Po oczyszczaniu możesz wykonać dowolny masaż ujędrniający o częstotliwości zapewniającej świeży i gładki wygląd skóry twarzy. Dostosowana do skóry normalnej, LUNA™ 4 posiada 2 typy wypustek dla odpowiedniego oczyszczenia wszystkich obszarów twarzy.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

PIXI Clarity Cleanser – Żel do mycia twarzy

Ten żel do mycia twarzy zawiera zestaw trzech składników o silnym działaniu: kwas salicylowy, mlekowy i glikolowy, które złuszczają i odświeżają cerę, oraz probiotyki, które chronią i przywracają równowagę. Żel dogłębnie oczyszcza skórę i nawilża ją, a jednocześnie przeciwdziała powstawaniu niedoskonałości.

i Autor: materiały prasowe PIXI

SEPHORA COLLECTION Żel oczyszczający - żel do mycia twarzy z prebiotykami, bezzapachowy

Bezzapachowy żel oczyszczający do twarzy, oczu i szyi z prebiotykami i aloesem, który utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Żel usuwa makijaż, oczyszcza i łagodzi skórę. Stworzony w 98% z naturalnych składników, jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry i skutecznie usuwa makijaż z twarzy i oczu. Usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i eliminuje nadmiar sebum. Dzięki temu produktowi do oczyszczania twarzy skóra jest nawilżona, ujędrniona i wzmocniona.

i Autor: materiały prasowe Sephora

CHARLOTTE TILBURY Magic Revival Cleanser – Krem oczyszczający do twarzy

To formuła oczyszczająca 3 w 1 wzbogacona w silne składniki, takie jak kwas hialuronowy i peptydy, które nadają skórze świeży i promienny wygląd. Kremowa konsystencja zmienia się w piankę, a potem mleczną emulsję, która jednym gestem oczyszcza, nawilża, rewitalizuje i przygotowuje skórę. Skóra jest od razu zrewitalizowana, a efekty działania zostały potwierdzone klinicznie.