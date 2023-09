Nałóż folię aluminiową na oczy, a problem zniknie. W 10 minut twarz odzyska wygląd po nieprzespanej nocy. Sposób na opuchliznę i worki pod oczami

Sposób na opuchnięte powieki. Połóż folię aluminiową

Nieprzespana noc jest mocno widoczna na naszej twarzy. Opuchnięte powieki, zaczerwienione oczy i worki pod nimi - to najbardziej oczywiste symptomy braku snu i odpoczynku. Problem powstaje, gdy musimy wyjść z domu i udać się do pracy lub na ważne spotkanie, a nasza twarz aż "krzyczy", że jesteśmy zmęczone. Wówczas warto zrobić sobie okład na oczy z folii aluminiowej. To zaskakujące, ale on naprawdę działa. Wytnij z arkusza kawałki przynajmniej dwa razy większe niż wielkość twoich oczu. Następnie umieść je w zamrażarce na co najmniej 30 minut. Po tym czasie zegnij ją w taki sposób, by pasowała do twoich oczodołów i przyciśnij do skóry na około 10 minut. Po wszystkim opuchlizna powinna zejść, a Ty będziesz gotowa do wyjścia.

Jak uratować opuchnięte oczy po nieprzespanej nocy. Szybkie sposoby

Istnieje jeszcze kilka domowych i szybkich sposobów na opuchnięte oczy po nieprzespanej nocy. Jednym z nich jest masaż kostkami lodu. Owiń kostki w płócienną chusteczkę i delikatnie masuj okolice oczu. Innym sprawdzonym sposobem jest ogórek. Wystarczy położyć plasterek ogórka na oko i pozostawić na 15 minut, a opuchlizna z powiek zejdzie sama.

