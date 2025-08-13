Napraw 2 lata uszkodzeń, przy jednym użyciu z gamą Absolut Repair Molecular od L’Oréal Professionnel

Rewolucja w pielęgnacji – odbudowa włosów na poziomie molekularnym

Współczesne życie nie oszczędza naszych włosów. Prostownica, lokówka, koloryzacje, smog czy ostre słońce sprawiają, że nawet najpiękniejsze pasma tracą siłę i blask. Mikrouszkodzenia nie zawsze widać gołym okiem – ale czujesz, gdy włosy stają się kruche, matowe i szorstkie. Właśnie dlatego marka L’Oréal Professionnel postawiła na rozwiązanie przyszłości: odbudowę molekularną.

Gama Absolut Repair Molecular działa tam, gdzie standardowe odżywki nie sięgają – odbudowuje włosy od środka. Zaawansowana technologia z peptydami i aż 5 aminokwasami sprawia, że włókno włosa odzyskuje swoją pierwotną strukturę, elastyczność i odporność na uszkodzenia. To nie jest chwilowy efekt – to inwestycja w zdrowie i piękno Twoich włosów na dłużej.

Krem wzmacniający – odbudowa i wygładzenie w jednym kroku

Sercem linii jest krem Absolut Repair Molecular. To prawdziwy ratunek nawet dla najbardziej wymagających, zniszczonych pasm. Badania potwierdzają:

97% więcej wzmocnienia włókna włosa,

52% więcej wygładzenia,

Termoochrona aż do 230°C

Jej lekka, kremowa formuła łatwo rozprowadza się na włosach, nie obciążając ich. Po aplikacji pasma stają się miękkie, sprężyste i cudownie wzmocnione. Krem sprawdza się zarówno przy cienkich, delikatnych włosach, jak i mocno zniszczonych, gęstych kosmykach. Sprawia, że włosy są elastyczne i widocznie wygładzone.

Kompleksowa pielęgnacja na poziomie molekularnym

Krem to jednak tylko część opowieści. W gamie Absolut Repair Molecular znajdziesz też szampon, serum do spłukiwania oraz maskę – razem tworzą one kompletną rutynę pielęgnacyjną. Każdy z produktów działa w synergii, by zapewnić włosom odbudowę, ochronę, wzmocnienie i elastyczność. To rozwiązania inspirowane profesjonalnymi zabiegami w salonach fryzjerskich, które możesz stosować także w domu, między wizytami u stylisty.

Dla kogo?

Absolut Repair Molecular to linia dla wszystkich, którzy chcą nie tylko doraźnie poprawić wygląd włosów, ale naprawdę je odbudować – nawet po dwóch latach poważnych zniszczeń. To innowacja, która działa tam, gdzie Twoje włosy najbardziej tego potrzebują.

1 Test instrumentalny po aplikacji kremu Absolut Repair Molecular.