Natasza Urbańska błyszczy w sukience z Sinsay. Też ją możesz mieć. Idealna na Sylwestra 2022/2023

Najpiękniejsze świąteczne makijaże gwiazd. Jak one to robią?

Pielęgnacja do zadań specjalnych

Shine bright od Sinsay! Olśniewające propozycje stylizacji Ambasadorek marki SiNSAY na okres Świąt i Sylwestra.

Podczas sylwestrowej zabawy każda kobieta może postawić na więcej i więcej. Tej nocy na sucho ujdą nam pięknie i błyszczące sukienki. Elegancja i błysk – na to postawiły Natasza Urbańska, Klaudia Halejcio i Marika Jóźwiak. Święta i Sylwester to wyjątkowy czas, więc i stylizacja powinna być wyjątkowa, a odrobina cekinów i błysku przecież jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Gwiazdy postawiły na pięknie stylizacje, które kupisz w sklepie Sinsay. To modne i tanie ubrania, w któych zachwycisz znajomych.

Zobacz także: Horoskop na 2023 rok. Ten znak zodiaku w nadchodzącym roku będzie pławił się w luksusach. Dostatek spłynie jak manna z nieba. Będzie żył jak w bajce

Zobacz naszą galerię i przygotuj się na garść inspiracji na Sylwestra 2022/2023