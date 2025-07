Naturalne ukojenie dla skóry wrażliwej – kultowa woda termalna

Woda termalna ze źródeł we francuskim mieście Avène to unikalny składnik aktywny, który od wieków stosowany jest w dermatologii do łagodzenia podrażnień i wspomagania leczenia chorób skóry. Po 50-letniej wędrówce przez warstwy skalne w rejonie Parku Narodowego Haut-Languedoc, woda termalna nabiera wyjątkowych właściwości regenerujących i kojących, które zostały potwierdzone w ponad 200 badaniach naukowych.

i Autor: materiały prasowe Avène