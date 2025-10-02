Naukowy przełom w modelowaniu konturu twarzy

Utrata owalu twarzy - obok zmarszczek - to jedna z najbardziej widocznych oznak upływu czasu. Odpowiednio dobrane, profesjonalne zabiegi estetyczne, takie jak zastosowanie wypełniaczy, pomagają zachować harmonijną geometrię rysów oraz spowolnić pogłębianie się zmian związanych ze starzeniem. Marka ZO® Skin Health prezentuje przełom w profilaktyce anti-aging – zaawansowane serum peptydowe PEPTIDE FACIAL REFINING CONCENTRATE o klinicznie potwierdzonej skuteczności. Produkt ten wspiera i przedłuża efekty zabiegów z użyciem neurotoksyn i wypełniaczy skórnych, a jednocześnie zapewnia wymierne efekty przy samodzielnym stosowaniu. Formuła oparta jest na unikalnym kompleksie silnie działających peptydów, które zapewniają efekt liftingu oraz sprawiają, że kontur twarzy staje się wyraźniejszy.

Marka ZO® Skin Health zastosowała innowacyjne połączenie czterech nowatorskich technologii peptydowych, co czyni serum skuteczniejszym od wielu dostępnych na rynku preparatów do pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Peptydy – czyli krótkie łańcuchy aminokwasów – odgrywają kluczową rolę w stymulacji procesów regeneracyjnych skóry. Dzięki biomimetycznym właściwościom są rozpoznawane przez organizm jako naturalne, co umożliwia ich efektywne i bezpośrednie wykorzystanie w obrębie struktur skóry.

ZO® SKIN HEALTH Peptydowe skoncentrowane serum konturujące (Peptide Facial Refining Concentrate)

Klinicznie potwierdzona poprawa geometrii rysów twarzy - kontur staje się wyraźnie wymodelowany, a twarz wygląda młodziej

Widoczna redukcja zmarszczek mimicznych i statycznych

Wsparcie naturalnej produkcji kwasu hialuronowego w skórze i poprawa jej nawilżenia.

Idealne uzupełnienie zabiegów iniekcyjnych.

Unikatowy kompleks ZO® redukuje widoczne zaczerwienienia i wspomaga barierę ochronną skóry.

KLUCZOWE TECHNOLOGIE SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH:

Acetyl Octapeptide-3 wspiera redukcję zmarszczek mimicznych, poprawiając wygląd linii ekspresyjnych.

Acetyl Hexapeptide-8 wygładza głębsze zmarszczki dynamiczne i statyczne, wspierając naturalną produkcję kolagenu.

Refining Peptide Complex wspiera bardziej wysmuklony i wyraźny wygląd konturów twarzy.

Volumizing Tripeptide wspiera działanie kwasu hialuronowego w skórze, zapewniając pełniejszy i bardziej jędrny wygląd.

ZPOLY™ redukuje widoczne zaczerwienienia i wspiera barierę ochronną skóry.

SKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA KLINICZNIE:

Już po 12 tygodniach rysy stają się bardziej harmonijne, a kontur twarzy wyraźniejszy.

92% uczestników zauważyło redukcję drobnych linii i zmarszczek,

84% osób dostrzegło wyraźnie młodszy wygląd i poprawę konturów twarzy

86% zaobserwowało poprawę w obszarach utraty objętości

PROTOKÓŁ: 12-tygodniowe niezależne badanie kliniczne prowadzone przez instytucję zewnętrzną z udziałem 49 pacjentek mające na celu ocenę potencjału działania Peptide Facial Refining Concentrate. W badaniu uczestniczyły kobiety w wieku od 47 do 72 lat o fototypie I–IV w skali Fitzpatricka. W trakcie badania dopuszczono stosowanie następujących produktów: Gentle Cleanser oraz Sheer Fluid Broad Spectrum Sunscreen SPF 50.

SPOSÓB UŻYCIA: Po zastosowaniu etapu Getting Skin Ready®, nanieść na czystą, suchą skórę rano i wieczorem. Stosować z innymi produktami ZO® Skin Health zgodnie z zaleceniami protokołu. W ciągu dnia uzupełnić ochroną przeciwsłoneczną.