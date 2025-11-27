Nawilżenie i blask w jednej tubce. Zimą zadbaj o swoje usta

Balsamy NIVEA GLOWY LIPS to nowość w portfolio produktów do ust marki. Zapewniają skuteczne nawilżenie i regenerację dzięki formule wzbogaconej o kwas hialuronowy. Lekka konsystencja sprawia, że wtapiają się w usta, pozostawiając je miękkie, gładkie i subtelnie rozświetlone. Dodatkowo nowe opakowania w formie poręcznych tubek zapewniają wygodną aplikację w każdej sytuacji – w domu, w pracy oraz zawsze, gdy usta potrzebują nawilżenia.

Balsamy dostępne są w dwóch wersjach: bezbarwnej, która subtelnie rozświetla i podkreśla naturalny kolor ust oraz Berry z SPF 30, oferującej delikatny odcień jagodowego różu i dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV.

NIVEA GLOWY LIPS NOWOŚĆ!

Balsam do ust NIVEA GLOWY LIPS w wersji bezbarwnej przywraca ustom naturalny blask dzięki ultra-nawilżającej, wegańskiej formule. Zawiera kwas hialuronowy, witaminę E, glicerynę oraz ekstrakt z magnolii, które wspierają regenerację i poprawiają kondycję przesuszonych ust. Regularne stosowanie sprawia, że usta stają się gładsze i lepiej nawilżone.

NIVEA GLOWY LIPS BERRY

Balsam do ust NIVEA GLOWY LIPS Berry z SPF 30 nadaje delikatny, stopniowalny odcień oraz subtelne, błyszczące wykończenie. Przywraca ustom naturalny blask i zapewnia wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Ultra-nawilżająca, wegańska formuła zawiera kwas hialuronowy, witaminę E i glicerynę, które pozwalają zadbać o odpowiednią kondycję ust.