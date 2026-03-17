Nawilżenie, kolor i efekt pełniejszych ust za jednym kliknięciem

W trendzie soft makeup pielęgnacja i makijaż przenikają się naturalnie. Dlatego nowy Lip Volume od INGLOT to coś więcej niż klasyczny balsam do ust. To produkt łączący intensywne nawilżenie z delikatnym efektem koloryzującym, który podkreśla naturalne piękno ust i przy regularnym stosowaniu, wizualnie zwiększa ich objętość. Usta stają się nawilżone, wygładzone i pełniejsze. To wszystko za jednym kliknięciem, kiedy nie masz czasu na wypracowany make up, a chcesz szybko nadać ustom kolor i nawilżenie.

Pielęgnacja i makeup w jednym produkcie do ust

Formuła Lip Volume zawiera 94% składników pochodzenia naturalnego, dzięki czemu łączy pielęgnację z delikatnym efektem koloryzującym. Starannie dobrane składniki aktywne, jak peptydy biomimetyczne, ekstrakt ze Swertia Chirata, estry masła shea, olej z nasion truskawki i witamina E wspierają nawilżenie i jędrność ust, wygładzają, wspierają regenerację i zwiększają ich objętość. Każdy odcień balsamu po usunięciu może pozostawić na ustach subtelne, tymczasowe różowawe zabarwienie dzięki barwnikowi, który dopasowuje się do naturalnego koloru ust. Balsam ma przyjemny zapach o nutach truskawki, śmietanki i rabarbaru.

Produkt dostępny jest w wygodnym opakowaniu typu click-pen, umożliwiającym łatwą i precyzyjną aplikację - zawsze i wszędzie, kiedy tylko tego potrzebujesz.

Osiem trendowych kolorów Lip Volume INGLOT

Lip Volume dostępny jest w ośmiu starannie opracowanych odcieniach:

SOFT BLOOM 121 - jasny, delikatny róż z brzoskwiniowym podtonem. Naturalnie ciepłe wykończenie idealne na co dzień.

SUNLIT PINK 122 - ciepły róż o tonie ciepło-neutralnym. Świeżość i subtelna energia w jednym.

ROSÉ WHISPER 123 - jasny różany brąz o chłodno-neutralnym charakterze. Minimalistyczna elegancja.

STRAWBERRY SHINE 124 - ciepła, intensywna czerwień o wysokiej chromatyczności. Soczysty akcent w duchu clean but sensual.

BLUSH NUDE 125 - przygaszony róż o neutralno-ciepłym tonie. Idealny dla miłośniczek naturalnego makijażu.

CINNAMON NUDE 126 - jasny różany brąz o neutralno-chłodnym wykończeniu. Nowoczesna interpretacja nude.

VELVET BURGUNDY 127 - chłodny burgund o głębokim, eleganckim charakterze. Wyrazisty, ale wciąż pielęgnacyjny.

MOCHA GLOW 128 - odcień mocha o neutralno-ciepłym tonie. Harmonijny, zmysłowy, ponadczasowy.

Każdy z odcieni może pozostawić po sobie subtelne różowawe zabarwienie – efekt świeżych, naturalnie podkreślonych ust.

Tips & Tricks – modny efekt cloud lips

Tip 1: Obrysuj usta konturówką. Delikatnie rozetrzyj linię palcem, aby uzyskać miękkie przejście. Nałóż balsam, akcentując środek ust i wklep produkt w wargi.

Efekt? Modne cloud lips – miękkie, pełniejsze, z naturalnym gradientem.

Tip 2: Możesz również połączyć konturówkę w odcieniu taupe, kakao lub gorzkiej czekolady z jaśniejszym balsamem w tonacji różowej lub brązowej. Cieniowanie podkreśli kształt ust i doda makijażowi charakteru.

