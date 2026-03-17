Nawilżenie, kolor i efekt pełniejszych ust za jednym kliknięciem

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-17 13:06

Balsam koloryzujący do ust Lip Volume to nowość w ofercie INGLOT. Osiem odcieni, od delikatnych róży, przez nude i brązy po głęboką czerwień i burgund, pozwala dopasować kolor do każdej karnacji, okazji i stylizacji. Balsam ma właściwości pielęgnacyjne i naturalnie wypełniające usta, a dzięki specjalnemu barwnikowi, dopasowuje się do koloru warg, nadając im unikalny, spersonalizowany odcień.

Inglot

Autor: Inglot/ Materiały prasowe

W trendzie soft makeup pielęgnacja i makijaż przenikają się naturalnie. Dlatego nowy Lip Volume od INGLOT to coś więcej niż klasyczny balsam do ust. To produkt łączący intensywne nawilżenie z delikatnym efektem koloryzującym, który podkreśla naturalne piękno ust i przy regularnym stosowaniu, wizualnie zwiększa ich objętość. Usta stają się nawilżone, wygładzone i pełniejsze. To wszystko za jednym kliknięciem, kiedy nie masz czasu na wypracowany make up, a chcesz szybko nadać ustom kolor i nawilżenie.

Pielęgnacja i makeup w jednym produkcie do ust

Formuła Lip Volume zawiera 94% składników pochodzenia naturalnego, dzięki czemu łączy pielęgnację z delikatnym efektem koloryzującym. Starannie dobrane składniki aktywne, jak peptydy biomimetyczne, ekstrakt ze Swertia Chirata, estry masła shea, olej z nasion truskawki i witamina E wspierają nawilżenie i jędrność ust, wygładzają, wspierają regenerację i zwiększają ich objętość. Każdy odcień balsamu po usunięciu może pozostawić na ustach subtelne, tymczasowe różowawe zabarwienie dzięki barwnikowi, który dopasowuje się do naturalnego koloru ust. Balsam ma przyjemny zapach o nutach truskawki, śmietanki i rabarbaru.

Produkt dostępny jest w wygodnym opakowaniu typu click-pen, umożliwiającym łatwą i precyzyjną aplikację - zawsze i wszędzie, kiedy tylko tego potrzebujesz.

Osiem trendowych kolorów Lip Volume INGLOT

Lip Volume dostępny jest w ośmiu starannie opracowanych odcieniach:

  • SOFT BLOOM 121 - jasny, delikatny róż z brzoskwiniowym podtonem. Naturalnie ciepłe wykończenie idealne na co dzień.
  • SUNLIT PINK 122 - ciepły róż o tonie ciepło-neutralnym. Świeżość i subtelna energia w jednym.
  • ROSÉ WHISPER 123 - jasny różany brąz o chłodno-neutralnym charakterze. Minimalistyczna elegancja.
  • STRAWBERRY SHINE 124 - ciepła, intensywna czerwień o wysokiej chromatyczności. Soczysty akcent w duchu clean but sensual.
  • BLUSH NUDE 125 - przygaszony róż o neutralno-ciepłym tonie. Idealny dla miłośniczek naturalnego makijażu.
  • CINNAMON NUDE 126 - jasny różany brąz o neutralno-chłodnym wykończeniu. Nowoczesna interpretacja nude.
  • VELVET BURGUNDY 127 - chłodny burgund o głębokim, eleganckim charakterze. Wyrazisty, ale wciąż pielęgnacyjny.
  • MOCHA GLOW 128 - odcień mocha o neutralno-ciepłym tonie. Harmonijny, zmysłowy, ponadczasowy.

Każdy z odcieni może pozostawić po sobie subtelne różowawe zabarwienie – efekt świeżych, naturalnie podkreślonych ust.

Tips & Tricks – modny efekt cloud lips

Tip 1: Obrysuj usta konturówką. Delikatnie rozetrzyj linię palcem, aby uzyskać miękkie przejście. Nałóż balsam, akcentując środek ust i wklep produkt w wargi.

Efekt? Modne cloud lips – miękkie, pełniejsze, z naturalnym gradientem.

Tip 2: Możesz również połączyć konturówkę w odcieniu taupe, kakao lub gorzkiej czekolady z jaśniejszym balsamem w tonacji różowej lub brązowej. Cieniowanie podkreśli kształt ust i doda makijażowi charakteru.

Autor: Inglot/ Materiały prasowe
Autor: Inglot/ Materiały prasowe
