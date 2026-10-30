Nie czekaj aż zima wysuszy ci skórę Prewencja urodowa z bestsellerem z TikToka przygotuje ją na zimno

Prewencja urodowa przed zimą

Najbardziej narażone na działanie warunków atmosferycznych zimą są twarz i dłonie, te drugie zwłaszcza w przypadku osób, dla których rękawiczki nie są niezbędnym elementem garderoby przy każdym wyjściu. Nie oznacza to jednak, że specjalnego wsparcia nie potrzebuje skóra na całym ciele. Zmiany temperatur czy przesuszone powietrze dają się odczuć także pod ubraniem. Biorąc pod uwagę fakt, że pielęgnacja ciała jest dużo łatwiejsza niż twarzy. W jej przypadku nie mamy bowiem wieloetapowej rutyny. Tym bardziej warto znaleźć czas i na stałe wpisać ją do codziennego harmonogramu pielęgnacyjnego już od jesieni. Skóra odwdzięczy się za to. Sięgając po multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Repair+ można już od 1. użycia widocznie zredukować szorstkość i łuszczenie się skóry*, a także skutecznie ją zregenerować oraz ochronić na przyszłość. Za efekt odpowiada 10% formuła, którą tworzą:

Mocznik – znany ze swoich właściwości nawilżających, wygładzających i regenerujących.

Aminokwas – znany ze swojego działania wspomagającego barierę ochronną skóry.

Dzięki formule wzbogaconej we wspomniane skuteczne składniki aktywne kosmetyk jest w stanie pielęgnować skórę w kilku obszarach. Kluczowa jest tu rola mocznika, który nie tylko potrafi przenikać przez warstwę rogową naskórka, ale do tego jeszcze pomaga innym składnikom lepiej przenikać przez skórę, co sprawia, że ich skuteczność jest większa, a osiągane rezultaty znacznie lepsze. Razem z aminokwasami tworzą skuteczny duet nie tylko na jesień i zimę, ale każdą porę roku, kiedy skóra potrzebuje regeneracji, wsparcia bariery hydrolipidowej czy nawilżenia. Potwierdza to popularność kosmetyku w mediach społecznościowych.

Bestseller z TikToka

Mixa to marka, która wywodzi się z francuskiej apteki i choć na rynku jest już ponad 100 lat i stale kultywuje dawne tradycje, to idzie również z duchem czasu. Widać to chociażby po jej popularności wśród influencerów na TikToku. Młodzi twórcy polecają multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Reapir+ w wielu kontekstach. Jednym z nich jest ten dotyczący zimowej prewencji urodowej. Formuła kremu ich okiem nie tylko działa zgodnie z założeniem, ale jeszcze szybko się wchłania, co we współczesnym, dynamicznym świecie jest niezwykle ważne. Pod hasłem: Nie czekaj aż zima wysuszy ci skórę, komunikują swoje przygotowania do najzimniejszej pory roku.