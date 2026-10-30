Nie masz pomysłu na jesienne stylizację? Poznaj propozycje od znanej polskiej marki

Kożuch z charakterem

Krótki, luźny kożuch wyróżnia się kontrastowymi wykończeniami. Naszywane kieszenie i ozdobne guziki podkreślają jego stylowy wygląd. W połączeniu z czarną plisowaną spódnicą i wysokimi kozakami tworzy kobiecy zestaw, w którym wyrazista góra kontrastuje z lekkością plisowanego dołu. Całość uzupełnia niewielka torebka w oliwkowym odcieniu, współgrająca kolorystycznie z kożuchem.

Klasyka zawsze wygląda dobrze

Płaszcz o wyrazistej fakturze dobrze odnajduje się w towarzystwie prostych, codziennych elementów garderoby. W tej stylizacji zestawiono go z jasnym swetrem, czarnymi spodniami o szerokiej nogawce i skórzanymi mokasynami. Stonowane kolory nadają całości spójny charakter, a kontrast między jasną górą a ciemnymi elementami dodaje zestawowi wyrazistości. Całość uzupełnia niewielka torebka na ramię. To propozycja, która pokazuje, że jesienny look nie potrzebuje wielu dodatków - wystarczy dobrze dobrane okrycie wierzchnie i kilka klasycznych elementów, by stworzyć stylizację na co dzień.

Ceglana skóra i miejski luz

Skórzana kurtka w ciepłym, ceglanym odcieniu fasonem nawiązuje do klasycznej bomberki. Ściągacze przy mankietach i u dołu nadają jej sportowy charakter, a metalowe zamki i kieszeń na piersi podkreślają lekko retro stylistykę. Granatowy sweter, jeansy o szerszej nogawce i czarne botki tworzą z nią idealny miejski zestaw. Bordowa torebka oraz kaszkiet dopełniają całość, a nasycony kolor kurtki przełamuje stonowaną bazę.

Jodełka w brytyjskim stylu

Kurtka o prostym kroju i wyrazistym wzorze w jodełkę nawiązuje do klasycznej brytyjskiej estetyki. Kontrastowy kołnierz, duże kieszenie z klapami oraz zapięcie na guziki podkreślają jej tradycyjny charakter. W zestawieniu z ciemną górą i krótką spódnicą tworzy warstwowy look, w którym istotną rolę odgrywa połączenie wielu materiałów. Duża skórzana torba i czarne akcesoria domykają stylizację, zachowując spójność kolorystyczną.

Męski styl z nutą retro

W jesiennych propozycjach OCHNIK nie zabrakło także stylizacji dla mężczyzn. Jej bazą jest ciemnobrązowa kurtka o fasonie klasycznej bomberki, z kołnierzem wykończonym jasnym futerkiem. Krótszy krój i ściągacze nadają jej swobodny charakter. Kurtkę zestawiono z jasnym swetrem w romby, białą koszulą i spodniami w odcieniu oliwkowej zieleni. Brązowe buty dopełniają całość, nawiązując kolorystycznie do okrycia wierzchniego. To propozycja, która łączy klasyczne elementy męskiej garderoby z wyrazistymi detalami, tworząc zestaw odpowiedni na jesienne dni.

Propozycje OCHNIK pokazują różne sposoby na jesienną garderobę. Krótki kożuch, długi płaszcz, skórzana bomberka i kurtka w jodełkę pozwalają budować zestawy o odmiennym charakterze. Ostateczny efekt zależy także od dodatków, które mogą podkreślić kolorystykę stroju, przełamać klasyczne połączenia lub nadać im bardziej miejski ton.

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe