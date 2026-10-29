Rusza sezon wyprzedaży! Pierwsze promocje na Black Friday 2026

Przez cały miesiąc na miłośników topowych projektantów i marek designerskich czekać będą wyjątkowe oferty, a pierwsza z nich startuje już dziś: 150 zł rabatu przy zakupach za minimum 750 zł. To jednak dopiero początek - już 30 października rusza kolejna odsłona PRIVATE

LUXURY SALE z rabatem 30% na wybrane marki luksusowe.

BLACK MONTH - MIESIĄC MODOWYCH OKAZJI

Black Friday to już nie tylko jeden dzień zakupów! BREUNINGER.COM przedłuża sezon polowania na modowe perełki, dając cały miesiąc na odkrywanie wyjątkowych ofert i przygotowanie garderoby na nadchodzącą zimę. BLACK MONTH to dobry moment, by znaleźć ciepły płaszcz, wełniany sweter czy dodatki do miejskich stylizacji, pomyśleć o ubraniach na zimowe wyjazdy i ferie na stoku, a także poszukać prezentów świątecznych i inspiracji na grudniowe celebracje.

Na początek BREUNINGER.COM proponuje 150 zł rabatu przy zakupach za minimum 750 zł. A przez cały BLACK MONTH na klientów czekać będą kolejne atrakcyjne oferty na designerską modę. Dlatego warto regularnie sprawdzać stronę internetową, korzystać z aplikacji mobilnej i zapisać się do newslettera, by być na bieżąco z aktualnymi promocjami. Dodatkowe korzyści czekają również na członków programu lojalnościowego BEYOND.

PRIVATE LUXURY SALE - LUKSUSOWE MARKI W WYJĄTKOWYCH CENACH

BREUNINGER.COM nie zwalnia tempa! Już od 30 października do 1 listopada powróci PRIVATE LUXURY SALE - specjalna akcja dla miłośników mody luksusowej. Przez trzy dni wybrane marki z kategorii LUKSUS będzie można kupić z dodatkowym rabatem -30%. Wystarczy przy zamówieniu wpisać unikatowy kod: PRIVATE2026

Co więcej, członkowie programu BEYOND otrzymają dostęp do oferty promocyjnej wcześniej - już 29 października! To dodatkowy dzień na zapoznanie się z ofertą i upolowanie wybranych modeli przed rozpoczęciem akcji dla pozostałych klientów.

Autor: BREUNINGER/ Materiały prasowe