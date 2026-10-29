Jaki kolor włosów pasuje do zielonych oczu? W takich fryzurach każda kobieta o jasnej karnacji odmłodnieje o 10 lat. Doda cerze blasku i ukryje zmarszczki

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-29 12:34

Odpowiednio dobrany kolor włosów do urody kobiety potrafi zdziałać cuda. Podkreśla naturalne piękno, współgra z karnacją i wydobywa głębię barwy tęczówki. W efekcie kobieta może wyglądać nawet 10 lat młodziej. Dlatego, jeśli zastanawiasz się, jaki kolor włosów pasuje do Twoich zielonych oczu i jasnej karnacji, to sprawdź te modne propozycje koloryzacji. To one dodadzą cerze blasku.

Uśmiechnięta kobieta o brązowych, kręconych włosach i zielonych oczach. O doborze koloru włosów przeczytasz na SE.
Autor: Lightfield Studios/ Shutterstock
  • Sekret idealnej koloryzacji tkwi w dopasowaniu do Twojego typu urody, nie tylko trendów, by uniknąć modowych wpadek i optycznie odmłodzić.
  • Poznaj kluczowe zasady określania karnacji i koloru oczu, które pozwolą Ci wybrać odcień włosów, idealnie podkreślający Twoje naturalne piękno.
  • Dowiedz się, jakie konkretne odcienie brązów, rudości i blondów najlepiej podkreślą zielone oczy i jasną karnację, dodając cerze blasku i zdrowego wyglądu!

Kolor włosów a typ urody. Określ karnację i kolor oczu

Mówi się, że kiedy kobieta zmienia swoją fryzurę, to planuje też zmienić swoje dotychczasowe życie. I zapewne jest w tym przynajmniej odrobina prawdy. W końcu dobrze dobrane strzyżenie i koloryzacja do typu urody są w stanie zdziałać prawdziwe cuda. I właśnie dlatego, jeśli zdecydujemy się na zmianę koloru włosów, to powinnyśmy dopasować go nie tylko do panujących trendów, ale przede wszystkim do naszej urody. W ten sposób na pewno unikniemy urodowych wpadek, ale też możemy skutecznie odjąć sobie lat. Styliści niejednokrotnie powtarzają swoim klientkom, że kolor włosów powinien współgrać z typem urody. W pierwszej kolejności należy określić odcień swojej karnacji, a następnie kolor oczu. Jak rozpoznać karnację? Jasna karnacja charakteryzuje się bardzo jasnym, zimnym, wręcz bladym odcieniem skóry. Z kolei w przypadku ciemnej karnacji skóra jest ciemniejsza o złotym, oliwkowym lub nieco brzoskwiniowym odcieniu. Idealnie dobrany kolor włosów powinien podkreślać kolor oczu - to jest żelazna zasada, która kierują się fryzjerzy. 

Jaki kolor włosów pasuje do zielonych oczu i jasnej karnacji? W takich fryzurach każda kobieta odmłodnieje o 10 lat

Wiele pań przed wizytą u fryzjera zastanawia się, jaki kolor włosów będzie pasować do zielonych oczu. Z racji, że ten kolor tęczówki jest niezwykle rzadko spotykany, a do tego ma w sobie magiczną głębię, warto zrobić wszystko, aby koloryzacją wydobyć jej barwę. Kobietom o jasnej karnacji i zielonych oczach będą przede wszystkim pasować orzechowe i kakaowe brązy oraz ogniste odcienie rudego. Te kolory włosów doskonale podkreślą barwę tęczówki i nadadzą spojrzeniu głębi. Dodatkowo wspaniale zgrają się z jasną karnacją, dodając jej blasku i zdrowego wyglądu. Jest jeszcze jeden kolor włosów, który pasuje do zielonych oczu i jasnej karnacji. To piaskowy blond. Ten odcień dobrze będzie się prezentować zwłaszcza u posiadaczek jasnych brwi.

Przeczytaj także:

Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych na zimę 2021
Galeria zdjęć 8
To 4 najpiękniejsze fryzury dla kobiet po 50-tce. Odejmą ci co najmniej 10 lat
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MODNA KOLORYZACJA
KOLOR WŁOSÓW
KOLOR OCZU

ROLKI