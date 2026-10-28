Jesienne otulenie zapachami. Odkryj idealne perfumy na tę porę roku

Zapachy mają niezwykłą moc. Potrafią przenieść nas w czasie, przywołać obrazy i emocje, a nawet wpłynąć na nasze samopoczucie. W jesienne dni, gdy słońce zachodzi szybciej, a wieczory stają się dłuższe, poszukujemy aromatów, które otulą nas niczym miękki kaszmirowy szal. To właśnie w tym okresie roku perfumy stają się czymś więcej niż tylko elementem codziennej rutyny – stają się częścią naszej historii, niewidzialnym tłem dla chwil spędzonych z bliskimi, spacerów po parku czy wieczorów z książką. Dobrze dobrany zapach to obietnica komfortu i elegancji, która towarzyszy nam przez cały dzień.
Jesień w świecie perfum to powrót do głębszych, bardziej złożonych kompozycji. W tym sezonie królują nuty, które idealnie oddają atmosferę złotej pory roku. Spodziewaj się zapachów, które rozgrzewają i intrygują:
- Drzewne akordy: Santal, cedr, paczula – dodają elegancji i ziemistego charakteru.
- Korzenne przyprawy: Cynamon, goździk, kardamon – wprowadzają ciepło i odrobinę egzotyki.
- Gourmand: Wanilia, karmel, kawa, praliny – słodkie i apetyczne nuty, które kojarzą się z domowym ciepłem i jesiennymi deserami.
- Bursztyn i piżmo: Bazy, które nadają perfumom głębi, trwałości i zmysłowości.
- Skóra i dym: Dla tych, którzy szukają bardziej odważnych i niszowych kompozycji, dodających tajemniczości.
- Ciemne kwiaty i owoce: Róża, jaśmin, śliwka czy figa, ale w bardziej dojrzałym, mrocznym wydaniu.
Te połączenia tworzą kompozycje, które są jednocześnie otulające i wyrafinowane, idealne na chłodniejsze dni i wieczory.
Sephora to prawdziwa skarbnica zapachów, która oferuje niezrównany wybór perfum na każdą porę roku, a jesienią szczególnie zachwyca bogactwem propozycji. Na półkach znajdziesz zarówno kultowe bestsellery od renomowanych domów mody, jak i ekscytujące nowości od niszowych marek, które często debiutują właśnie w sezonie jesienno-zimowym.
Perfumerie Sephora są przygotowane, aby pomóc Ci odkryć Twój idealny jesienny zapach. Dzięki szerokiej gamie produktów, od lekkich wód toaletowych po intensywne wody perfumowane i ekstrakty, z pewnością znajdziesz coś, co idealnie wpasuje się w Twój styl i preferencje. Nie bój się eksperymentować! Spróbuj zapachów, które do tej pory omijałeś, a może odkryjesz swoją nową, ulubioną kompozycję.
Oto nasze top 3 zapachy na jesień 2026
KAYALI Yum Boujee Marshmallow 81 - Eau de Parfum Intense
Woda perfumowana Eau de parfum intense Yum Boujee Marshmallow | 81 jest utrzymana w duchu kolekcji Yum i stanowi zaproszenie do zmysłowej uczty!
W skład kompozycji wchodzą smakowite nuty pianek Chamallow, soczystych truskawek, płatków kokosowych, subtelnej frezji, wanilii i różowego piżma.
LE MONDE GOURMAND Miel Bébé
Miel Bébé otwiera się nutami kwiatu miodu i mandarynki, połączonymi z praliną, tworząc hojną, kwiatową kompozycję z infuzją słodkich akcentów miodu. Zainspirowany spacerem po ogrodzie w pełnym rozkwicie, ten zapach to innowacyjne połączenie białych kwiatów i pysznych nut.Kwiatowy, uroczy i delikatny aromat Miel Bébé rozkwita na skórze już od pierwszego zastosowania. Noś go zawsze, gdy masz ochotę na radosną ucieczkę – to zapach, który otula subtelną warstwą ciepłej słodyczy. To Twoje zaproszenie do niespiesznych spacerów po kwitnących ogrodach i słonecznych sadach, celebrując piękno każdej chwili. Miel Bébé jest idealny na każdy dzień i każdy nastrój, świętując kwiatową, słodką i radosną stronę życia.
RARE BEAUTY Rare Beginnings
Owocowy, kwiatowy i kremowo słodki zapach Inspirowany nowymi początkami zapach o wyrazistych nutach gruszki, którym towarzyszą gardenia i jaśmin oraz ciepła wanilia, utrzymuje się na skórze aż do 12 godzin. Połącz go z balsamami Rare Fragrance Layering Balms, aby stworzyć własną kompozycję.