Jesienne otulenie zapachami. Odkryj idealne perfumy na tę porę roku

Zapachy mają niezwykłą moc. Potrafią przenieść nas w czasie, przywołać obrazy i emocje, a nawet wpłynąć na nasze samopoczucie. W jesienne dni, gdy słońce zachodzi szybciej, a wieczory stają się dłuższe, poszukujemy aromatów, które otulą nas niczym miękki kaszmirowy szal. To właśnie w tym okresie roku perfumy stają się czymś więcej niż tylko elementem codziennej rutyny – stają się częścią naszej historii, niewidzialnym tłem dla chwil spędzonych z bliskimi, spacerów po parku czy wieczorów z książką. Dobrze dobrany zapach to obietnica komfortu i elegancji, która towarzyszy nam przez cały dzień.

Jesień w świecie perfum to powrót do głębszych, bardziej złożonych kompozycji. W tym sezonie królują nuty, które idealnie oddają atmosferę złotej pory roku. Spodziewaj się zapachów, które rozgrzewają i intrygują:

Drzewne akordy: Santal, cedr, paczula – dodają elegancji i ziemistego charakteru.

Santal, cedr, paczula – dodają elegancji i ziemistego charakteru. Korzenne przyprawy: Cynamon, goździk, kardamon – wprowadzają ciepło i odrobinę egzotyki.

Cynamon, goździk, kardamon – wprowadzają ciepło i odrobinę egzotyki. Gourmand: Wanilia, karmel, kawa, praliny – słodkie i apetyczne nuty, które kojarzą się z domowym ciepłem i jesiennymi deserami.

Wanilia, karmel, kawa, praliny – słodkie i apetyczne nuty, które kojarzą się z domowym ciepłem i jesiennymi deserami. Bursztyn i piżmo: Bazy, które nadają perfumom głębi, trwałości i zmysłowości.

Bazy, które nadają perfumom głębi, trwałości i zmysłowości. Skóra i dym: Dla tych, którzy szukają bardziej odważnych i niszowych kompozycji, dodających tajemniczości.

Dla tych, którzy szukają bardziej odważnych i niszowych kompozycji, dodających tajemniczości. Ciemne kwiaty i owoce: Róża, jaśmin, śliwka czy figa, ale w bardziej dojrzałym, mrocznym wydaniu.

Te połączenia tworzą kompozycje, które są jednocześnie otulające i wyrafinowane, idealne na chłodniejsze dni i wieczory.

Sephora to prawdziwa skarbnica zapachów, która oferuje niezrównany wybór perfum na każdą porę roku, a jesienią szczególnie zachwyca bogactwem propozycji. Na półkach znajdziesz zarówno kultowe bestsellery od renomowanych domów mody, jak i ekscytujące nowości od niszowych marek, które często debiutują właśnie w sezonie jesienno-zimowym.

Perfumerie Sephora są przygotowane, aby pomóc Ci odkryć Twój idealny jesienny zapach. Dzięki szerokiej gamie produktów, od lekkich wód toaletowych po intensywne wody perfumowane i ekstrakty, z pewnością znajdziesz coś, co idealnie wpasuje się w Twój styl i preferencje. Nie bój się eksperymentować! Spróbuj zapachów, które do tej pory omijałeś, a może odkryjesz swoją nową, ulubioną kompozycję.

Oto nasze top 3 zapachy na jesień 2026

KAYALI Yum Boujee Marshmallow 81 - Eau de Parfum Intense

Woda perfumowana Eau de parfum intense Yum Boujee Marshmallow | 81 jest utrzymana w duchu kolekcji Yum i stanowi zaproszenie do zmysłowej uczty!

W skład kompozycji wchodzą smakowite nuty pianek Chamallow, soczystych truskawek, płatków kokosowych, subtelnej frezji, wanilii i różowego piżma.

Autor: KAYALI/ Materiały prasowe

LE MONDE GOURMAND Miel Bébé

Miel Bébé otwiera się nutami kwiatu miodu i mandarynki, połączonymi z praliną, tworząc hojną, kwiatową kompozycję z infuzją słodkich akcentów miodu. Zainspirowany spacerem po ogrodzie w pełnym rozkwicie, ten zapach to innowacyjne połączenie białych kwiatów i pysznych nut.Kwiatowy, uroczy i delikatny aromat Miel Bébé rozkwita na skórze już od pierwszego zastosowania. Noś go zawsze, gdy masz ochotę na radosną ucieczkę – to zapach, który otula subtelną warstwą ciepłej słodyczy. To Twoje zaproszenie do niespiesznych spacerów po kwitnących ogrodach i słonecznych sadach, celebrując piękno każdej chwili. Miel Bébé jest idealny na każdy dzień i każdy nastrój, świętując kwiatową, słodką i radosną stronę życia.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

RARE BEAUTY Rare Beginnings

Owocowy, kwiatowy i kremowo słodki zapach Inspirowany nowymi początkami zapach o wyrazistych nutach gruszki, którym towarzyszą gardenia i jaśmin oraz ciepła wanilia, utrzymuje się na skórze aż do 12 godzin. Połącz go z balsamami Rare Fragrance Layering Balms, aby stworzyć własną kompozycję.