Z ich oczu bije pewność siebie i stuprocentową kobiecość. Nauka pokazała, że panie o tym kolorze oczu są wyjątkowo atrakcyjne dla płci przeciwnej. Panowie tracą dla nich głowę. Kolor oczu a osobowość

Naukowcy potwierdzają: kolor oczu zdradza zaskakująco wiele o Twojej osobowości i cechach charakteru, co wynika z genetycznych powiązań.

Badania szwedzkich naukowców ujawniają, że osoby o takich oczach są uznawane za niezwykle atrakcyjne, inteligentne i pełne przygód.

Odkryj, co mówią o Tobie niebieskie, brązowe czy szare tęczówki i sprawdź, czy zgadza się to z Twoim prawdziwym ja!

Nauka o związku koloru oczu z osobowością człowieka

Nie bez powodu mówi się, że oczy nie kłamią. To właśnie one uchodzą za najbardziej tajemniczy i magiczny element ludzkiego ciała. Na podstawie oczu i spojrzenia można wyczytać emocje oraz uczucia drugiej osoby. Temat zagłębili naukowcy z Uniwersytetu Orebro w Szwecji. Przeprowadzili szczegółowe badania, które miały wykazać zależności pomiędzy kolorem oczu i osobowością. I zgodnie z wnioskami, do jakich doszli, wynika, że istnieje silny związek między kolorem oczu, jaki posiadamy z naszą osobowością. Wynika to z faktu, że za kolor oczu odpowiadają bowiem te same geny, co za funkcje poznawcze oraz cechy osobowości.

Z zielonych oczu bije pewność siebie i stuprocentową kobiecość. Panowie tracą dla nich głowę

I właśnie na podstawie tych badań wysnuto wniosek, że kobiety o zielonych oczach są uznawane przez mężczyzn za wyjątkowo atrakcyjne. Badacze przekonują, że kobiety o zielonych oczach są uznawane przez mężczyzn za seksowniejsze i atrakcyjniejsze od swoich koleżanek o innych tęczówkach. Fizyczna uroda nie jest jednak jedyną ani najważniejszą zaletą tych osób. Posiadacze zielonych oczu wyróżniają się niezwykłą inteligencją. Choć z natury są spokojne, poukładane i można na nie liczyć w każdej sytuacji, mają niesamowitą wyobraźnię i uwielbiają przygody w gronie przyjaciół. Bez problemu zawierają nowe znajomości. Lubią ekstrawagancję. Ich magnetyczne spojrzenie przyciąga płeć przeciwną i często cieszą się sporym wianuszkiem adoratorów.

Kolor oczu a osobowość człowieka

A jakie cechy osobowości wyróżniają ludzi o konkretnych barwach tęczówki? Każdej z nich przypisuje się szereg cech, które determinują charakter człowieka.

Niebieskie oczy a osobowość - te osoby łatwo radzą sobie z wyzwaniami i chętnie pomagają innym. To urodzeni organizatorzy z analitycznym umysłem. Są sympatyczni i uprzejmi.

Szare oczy a osobowość - osoby kreatywne, o wrażliwej duszy. Typ samotnika o wysoko rozwiniętej wyobraźni.

Oczy brązowe a osobowość - urodzeni przywódcy, o dużym temperamencie, godni zaufania.

Oczy piwne a osobowość - łatwo odnajdują się w nowych sytuacjach, są empatyczni, lubią dobrą zabawę i rozrywki.

11