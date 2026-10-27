Odwołane plany wywołują u ciebie ulgę? To zjawisko JOMO ma konkretne przyczyny

Odwołane spotkanie może przynieść ulgę, nawet jeśli wcześniej cieszyłeś się na wyjście. Po intensywnym tygodniu perspektywa spokojnego wieczoru w domu bywa bardziej kusząca niż kolejne zobowiązanie towarzyskie.

Nie zawsze chodzi o niechęć do ludzi. Czasem zgadzamy się na spotkania z poczucia obowiązku lub obawy przed rozczarowaniem innych, a zmiana planów pozwala nam odzyskać swobodę i czas dla siebie.

JOMO to radość z tego, że coś nas omija. Pojęcie funkcjonuje w kulturze internetowej jako przeciwieństwo FOMO i wiąże się z umiejętnością czerpania przyjemności z własnych planów, nawet gdy rezygnujemy z udziału w wydarzeniach.

Warto odróżnić potrzebę odpoczynku od unikania kontaktów. Jeśli wolny wieczór daje ci spokój, nie ma w tym nic złego, ale regularne poczucie samotności lub żalu po odwołanych spotkaniach może być sygnałem, by przyjrzeć się swoim potrzebom.

Nagłe odwołanie wyjścia potrafi wywołać uczucie ulgi nawet wtedy, gdy początkowo chętnie się na nie zgodziliśmy. Po wyczerpującym tygodniu wizja cichego wieczoru we własnym domu często wygrywa z kolejnym towarzyskim zobowiązaniem.

Taka postawa wcale nie musi świadczyć o niechęci do otoczenia. Nierzadko przyjmujemy zaproszenia z czystego poczucia obowiązku lub ze strachu przed sprawieniem komuś przykrości, dlatego nagła zmiana planów zwraca nam upragnioną swobodę i czas dla siebie.

Zjawisko JOMO oznacza czerpanie radości z tego, że coś nas omija. Termin ten funkcjonuje w kulturze internetowej jako odwrotność FOMO i opisuje zdolność do cieszenia się własnym czasem, nawet kosztem rezygnacji z głośnych wydarzeń.

Należy jednak oddzielić zwykłą potrzebę regeneracji od celowego unikania ludzi. Jeśli wolny wieczór przynosi ci wytchnienie, wszystko jest w porządku, ale nawracające poczucie osamotnienia lub żalu po odwołanych wyjściach to znak, by dokładniej przeanalizować własne potrzeby.

W przestrzeni internetowej takie emocje często określa się mianem JOMO, co rozwija się jako „joy of missing out”, czyli radość wynikająca z faktu, że coś nas omija. Trzeba jednak pamiętać, że nie stanowi to oficjalnej diagnozy psychologicznej ani nazwy żadnego zaburzenia.

Skąd bierze się ulga po odwołaniu spotkania?

Wyjścia ze znajomymi dają dużo satysfakcji, jednak wymagają też konkretnego zaangażowania. Trzeba się odpowiednio przygotować, dotrzeć w umówione miejsce, dostosować do reszty towarzystwa i oddać czas, który mógłby posłużyć na regenerację. Kiedy masz za sobą ciężki tydzień pełen pracy lub wielodniowe, intensywne kontakty z ludźmi, możliwość spędzenia spokojnego wieczoru przynosi autentyczną ulgę. Nie świadczy to wcale o braku sympatii do przyjaciół. Po prostu w danym momencie twój organizm domaga się ograniczenia bodźców i odrobiny samotności.

Kluczowe jest również to, czy faktycznie miałeś ochotę na wyjście, czy może uległeś presji obowiązku. Często potwierdzamy obecność tylko dlatego, że nie chcemy sprawić nikomu zawodu, mamy problem z asertywnością lub uznajemy, że tak po prostu trzeba. W momencie, gdy druga strona odwołuje spotkanie, odpada problem trudnego wyboru oraz ewentualnych wyrzutów sumienia. Uczucie ulgi rodzi się więc nie tylko ze zwykłego przemęczenia, ale również z faktu odzyskania pełnej władzy nad własnym harmonogramem.

Czym jest JOMO i jak różni się od FOMO?

Termin JOMO funkcjonuje zazwyczaj jako bezpośrednia przeciwwaga dla FOMO, oznaczającego strach przed pominięciem istotnych lub ciekawych wydarzeń. Człowiek doświadczający JOMO umie czerpać satysfakcję z własnych zajęć, kompletnie nie przejmując się nieobecnością na głośnej imprezie. W codziennym życiu sprowadza się to do spokojnego wieczoru z lekturą, seansem filmowym czy domowymi porządkami, a także zwykłego lenistwa bez presji pokazywania tego w sieciach społecznościowych.

Dobrze jest jednak zauważyć granicę między świadomym wyborem odpoczynku a sytuacją, gdy nagminnie uciekasz od ludzi, choć w głębi ducha brakuje ci ich towarzystwa. Kiedy rezygnacja z planów daje ci chwilowe wytchnienie, ale krótko po tym systematycznie dopada cię samotność albo smutek, dobrze jest przemyśleć, dlaczego relacje towarzyskie aż tak cię męczą. Rozwiązaniem może okazać się zmniejszenie częstotliwości spotkań, skrócenie czasu ich trwania lub nauka swobodnego odmawiania. Zwykła radość z wolnego wieczoru nie stanowi powodu do zmartwień, bo często to zwykła informacja od organizmu, że czas na regenerację.