Ten portfel mają osoby, które lubią życie w dostatku. Im pieniądze się mnożą na życzenie, a problemy finansowe już dawno zażegnali. Kolor portfela na pieniądze

Kolor Twojego portfela ma kluczowe znaczenie dla finansów! Według feng shui, odpowiednia barwa może magicznie przyciągnąć bogactwo i dostatek.

To magnes na pieniądze i symbol sukcesu, jednak jego intensywna energia nie jest przeznaczona dla każdego.

Sprawdź, które barwy wspierają stabilność lub obfitość, a których unikać. Czy Twój portfel faktycznie sprzyja pomnażaniu pieniędzy?

Ten portfel mają osoby, które lubią życie w dostatku. Im pieniądze się mnożą na życzenie

Na co dzień słyszymy liczne przesądy dotyczące przyciągania szczęścia, miłości i pieniędzy. Ci, którzy w nie wierzą robią wszystko, aby dopomóc swojemu szczęściu i otaczają się przedmiotami, które tę pomyślność mają zapewnić. Tak jest też w przypadku kolorów. Wyznawcy feng shui od dawna wiedzą, że kolory odgrywają ogromną rolę w życiu człowieka. Dlatego warto otaczać się na co dzień szczęśliwymi barwami, które nie tylko pozytywnie wpłyną na nasze samopoczucie, ale także przyciągną szczęście, powodzenie w finansach czy w miłości. Tak jest również w przypadku koloru portfela. Okazuje się, że ma on ogromne znaczenie w kwestii sytuacji finansowej, w jakiej się znajdujemy. Zgodnie z zasadami feng shui jest jeden kolor portfela, który może skutecznie przyciągnąć bogactwo. Chodzi o czerwony portfel, który najczęściej mają osoby lubiące życie w dostatku. Im pieniądze mnożą się wręcz na życzenie.

Kolor portfela na pieniądze. Czerwony kolor przyciąga bogactwo

Czerwony to barwa sukcesu, pewności siebie i spełnienia. Symbolizuje powodzenie i przynosi szczęście. Zgodnie z feng shui czerwony portfel przyciąga bogactwo i wpływa na zwiększenie powodzenia finansowego osób, które je posiadają. Jest jednak jedna niezwykle ważna rzecz - nie każdy jest gotowy na taki gadżet. Może się okazać, że gdy czerwony portfel wpadnie w niepowołane ręce, przyniesie więcej szkody niż pożytku. Tu ważna jest intuicja. Zastanów się, czy będziesz czuć się dobrze, trzymając swoje pieniądze w czerwonym portfelu. Jest to bowiem kolor niezwykle aktywny, dlatego może przynosić dobre sytuacje powiązane z finansami, ale i też negatywne. Wszystko zależy, czy jesteś na niego gotowa. Osoby zajmujące się feng shui odradzają ten kolor portfela osobom z żywiołu wody i ziemi.

Kolor portfela a finanse

Zgodnie z feng shui kolor portfela odgrywa dużą rolę w sytuacji finansowej, w jakiej się znaleźliśmy lub znajdziemy w przyszłości. Dlatego warto przeanalizować wcześniej, jaki kolor portfela będzie nam najbardziej odpowiadać.

Czarny lub brązowy portfel - jesteś osobą zdecydowaną i otwartą na nowe wyzwania. Zawsze działasz rozsądnie i w zgodzie ze swoim sumieniem. Czarny lub brązowy portfel to według feng shui to niezawodność i stałość. Działa na pieniądze jak tarcza ochronna. Najlepiej wybrać portfel ze skóry cielęcej, gdyż będzie wtedy skutecznie działał w celu uzupełnienia i zwiększenia środków finansowych.

Biały portfel - to kolor obfitości i wygody. Pieniądze w nich będą stale i bezpiecznie rosły, dając właścicielowi pewność siebie i dobre samopoczucie. Warto łączyć go z ubraniem w tym kolorze. Osoby, które lubią kolor biały są typem marzyciela, który żyje we własnym świecie.

Kolorowy portfel - w tym przypadku liczy się intensywność barw. Zasada jest taka - im głębszy kolor, tym silniejsza jest jego energia ochronna dla finansów.

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